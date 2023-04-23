45" نهاية الاشوط الأول
مباشربرشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووووووول،،، برشلونة يتقدم عن طريق توريس
44" تمريرة طولية تصل على الجهة اليمنى إلى رافينيا الذي استلم الكرة ثم مررها لتوريس داخل المنطقة تلقاها فيران توريس بتسديدة قوية فى شباك الحارس يان أوبلاك
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40" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الملعب فى الدقائق الأخيرة من المباراة
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35" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها جريزمان بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها تير شتيجن ببراعة
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33" تسديدة قوية من فرينك ددي يونج من على حدود المنطقة لكنها مرت أعلى المرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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27" بطاقة صفراء من نصيب ماركوس ألونسو
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26" تسديدة قوية من من فيران توريس ابعدها أوبلاك ببراعة
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25" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الميدان
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21" jصويبة من أنخل كوريا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بسهوله وأمسكها بثبات
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10" تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريقين ومحاولات لفرض السيطرة على الكرة فى وسط الميدان
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5" بداية قوية من أتليتكو مدريد وضغط متقدم على دفاعات برشلونة
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أوووووووووووووووه، تسديدة قوية من جريزمان
2" العارضة تمنع هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من انطوان جريزمان فى الدقائق الأولى من المباراة
- -1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أتلتيكو مدريد
يبدأ اتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
يان أوبلاك
ناويل مولينا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو
يانيك كاراسكو - روددريجو دي بول - أكسيل فيتسل - توماس ليمار
أنطوان جريزمان - أنخل كوريا
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب جابي هيرناندييز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-2
مارك تيرشتيجن
جول كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي
فريني دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - جافي
رافينيا - روبورت ليفاندوفسكي - فيران توريس
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أهلا بكم في البث المباشر لهذه المباراة، يحتضن ملعب "كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف برشلونةنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني 2022-23
برشلونة يمني النفس بالفوز وحصد النقاط الثلاثة كي يبتعد عن أي حسابات معقدة في التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن النادي الكتالوني من 3 مواسم.
بينما يعد أتلتيكو مدريد أمل ريال مدريد لتكبيد برشلونة خسارة تضيق الفارق إلى 8 نقاط بين الفريقين في صراع الحصول على اللقب.