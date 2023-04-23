أهلا بكم في البث المباشر لهذه المباراة، يحتضن ملعب "كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف برشلونةنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني 2022-23

برشلونة يمني النفس بالفوز وحصد النقاط الثلاثة كي يبتعد عن أي حسابات معقدة في التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن النادي الكتالوني من 3 مواسم.

بينما يعد أتلتيكو مدريد أمل ريال مدريد لتكبيد برشلونة خسارة تضيق الفارق إلى 8 نقاط بين الفريقين في صراع الحصول على اللقب.