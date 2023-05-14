أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب كورنيلا ألبرات.

يحتاج برشلونة إلى الفوز في الديربي من أجل أن يُتوج بالدوري رسميًا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، في المقابل لا مفر إطلاقًا من الفوز لإسبانيول من أجل تقوية حظوظه في البقاء وتجنب الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.