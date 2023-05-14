11' تمريرة طوووولية رائعة من أراوخو بإتجاه بالدي، الذي ينطلق بالكرة ويراوغ بشكل رررائع ويلعب عرررضية تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة بركبته في المرمى
مباشرإسبانيول ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف لبرشلونة
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خطيرررة لبرشلونة
6' كوندي يتحرك بشكل رائع، يستلم الكرة ويمرر إلى القادم من الخلف بيدري الذي يصووب الكرة ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيمن
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2' بطاقة صفراء لمدافع برشلونة كوندي بعد تدخل قوي على لاعب إسبانيول
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انطلاق المباراة
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تشكيلة إسبانيول ضد برشلونة
قرر المدرب "لويس جارسيا" اختيار الفريق التالي في مباراة الديربي
الخطة: 5-4-1
فيرناندو باتشيكو
بريان أوليفان - لياندرو كابريرا - سيرجي جوميز - سيزار مونتيس - أوسكار جيل
مارتن برايثوايت - دينيس سواريز - سيرجي داردير - نيكو ميلاميد
خوسيلو
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تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب كورنيلا ألبرات.
يحتاج برشلونة إلى الفوز في الديربي من أجل أن يُتوج بالدوري رسميًا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، في المقابل لا مفر إطلاقًا من الفوز لإسبانيول من أجل تقوية حظوظه في البقاء وتجنب الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.