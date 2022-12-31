أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وإسبانيول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني بعد فترة توقف دامت شهرًا بسبب منافسات بطولة كأس العالم، وعينه على استثمار فترة ما قبل التوقف، التي شهدت تربعه على صدارة "لا ليجا" بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.

ويتطلع البلوجرانا للفوز وخاصة بعد انتصار ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره جدول الترتيب.

أما إسبانيول، فيأمل أن يخرج من سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، وأن يقلب حظوظه بداية من مواجهة برشلونة في "ديربي كتالونيا" من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط.