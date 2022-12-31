قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
جوردي ألبا - ألونسو - كريستنسين - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
جوردي ألبا - ألونسو - كريستنسين - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمباراة الديربي— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 31, 2022
⏳ #BarçaEspanyol ⌛ pic.twitter.com/81qc5tfAFR
أما دييجو مارتينيز، مدرب إسبانيول، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة 5-3-2
ألفارو فيرنانديز
بريان أوليفان، لياندرو كابريرا، سيرجي جوميز، فيرناندو كاليرو، أوسكار خيل
فينيسيوس سوزا، نيكو ريباودو، نيكو ريباودو
مارتين برايثوايت، خوسيلو
🫡 PERICOS! Aquést és l'11 de Diego Martínez pel derbi!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 31, 2022
🤍 𝗔𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗰̧𝗮 𝗠𝗮́𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻𝘆𝗼𝗹 💙#RCDE #BarçaEspanyol pic.twitter.com/WNKbY3u19R
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وإسبانيول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني بعد فترة توقف دامت شهرًا بسبب منافسات بطولة كأس العالم، وعينه على استثمار فترة ما قبل التوقف، التي شهدت تربعه على صدارة "لا ليجا" بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.
ويتطلع البلوجرانا للفوز وخاصة بعد انتصار ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره جدول الترتيب.
أما إسبانيول، فيأمل أن يخرج من سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، وأن يقلب حظوظه بداية من مواجهة برشلونة في "ديربي كتالونيا" من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط.