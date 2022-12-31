مباشربرشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة إسبانيول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23..

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برشلونة vs إسبانيولبرشلونةإسبانيولالدوري الإسباني - لا ليجا
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    تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول

    قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    تيرشتيجن
    جوردي ألبا - ألونسو - كريستنسين - سيرجي روبيرتو
    بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
    أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا

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    تشكيلة إسبانيول ضد برشلونة

    أما دييجو مارتينيز، مدرب إسبانيول، فسوف يلعب بالشكل الآتي:

    الخطة 5-3-2

    ألفارو فيرنانديز
    بريان أوليفان، لياندرو كابريرا، سيرجي جوميز، فيرناندو كاليرو، أوسكار خيل
    فينيسيوس سوزا، نيكو ريباودو، نيكو ريباودو
    مارتين برايثوايت، خوسيلو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وإسبانيول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني بعد فترة توقف دامت شهرًا بسبب منافسات بطولة كأس العالم، وعينه على استثمار فترة ما قبل التوقف، التي شهدت تربعه على صدارة "لا ليجا" بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.

    ويتطلع البلوجرانا للفوز وخاصة بعد انتصار ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره جدول الترتيب.

    أما إسبانيول، فيأمل أن يخرج من سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، وأن يقلب حظوظه بداية من مواجهة برشلونة في "ديربي كتالونيا" من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط.