مباشرأتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة بيلباو ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب سان ماميس

Athletic Bilbao Barcelona LaLiga
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أتليتيكو بلباو vs برشلونةبرشلونةأتليتيكو بلباوالدوري الإسباني - لا ليجا
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    نهاية المباراة بفوز برشلونة على بيلباو بهدف نظيف

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    95 تسديدة قووووية من ويليامز ولكنها تعلو المرمى

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    مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل! التعادل يضيع من بيلباو

    93 شتيجن يتصدى لكرة خطيرررة تلتها اعتراض من الدفاع لتسديدة أخرى كانت في طريقها للمرمى

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    90 حكم المباراة يلغي الهدف الذي سجله بيلباو، بسبب لمسة يد على مونياين في بداية الهجمة

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    85 بطاقة صفراء للاعب زاراجا

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    قررريبة من بيلباو

    78 تسديدة ررررائعة من مونياين ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية

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    أووووووووه التعادل يضيع من بيلباو

    71 انطلاقة رررائعة من الجهة اليسرى وتسديدة قووية ولكن شتيجن يتصدى لها.. ركنية

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    تبديل لأتلتيك بيلباو

    70 دخول يوري وخروج بالنزياجا

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    تبديل لبرشلونة

    67 دخول كيسي وخروج فيران توريس

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    61 تسديدة قوووية من ليفا ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    خطيرررررة لبرشلونة

    51 عرررضية من بالدي إلى ليفاندوفيسكي ورأسية خطيررة ولكن تمر بجوار القائم

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لبرشلونة

    45 تمريرة ررررائعة من بوسكيتس إلى رافينيا الذي يسدد الكرة في المرمى بكل قوووة

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    أوووووووووووووووووووه العارضة تتعاطف مع الكتلان

    33 ركنية ورأسية ررررائعة من جارسيا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

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    أوووووووووه شتيجن يتألق

    32 تسديدة رررائعة وقوية من إينياكي ولكن شتيجن يخرج الكرة بصعوبة لركنية

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    بطاقة صفراء أولى

    29 من نصيب إينياكي ويليامز مهاجم بيلباو بعد التحام مع كوندي

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    خطيرررررررة من برشلونة

    25 عرررضية من دي يونج كادت أن تخادع حارس بيلباو ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

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    خطيرررررة من بيلباو

    24 طووولية بإتجاه ويليامز، سوء تفاهم بين كوندي وشتيجن الذي خرج من مرماه، ويليامز يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تمر بسلام على برشلونة

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    ماذا أهدرت يا ليفاندوفيسكي؟

    16 ليفا ينفرد بالمرمى ولكنه يلمس الكرة بشكل زائد، لينقض عليها حارس بيلباو، وتضيع فرصة هدف للبلاوجرانا