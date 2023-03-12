95' تسديدة قووووية من ويليامز ولكنها تعلو المرمى
مباشرأتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز برشلونة على بيلباو بهدف نظيف
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مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل! التعادل يضيع من بيلباو
93' شتيجن يتصدى لكرة خطيرررة تلتها اعتراض من الدفاع لتسديدة أخرى كانت في طريقها للمرمى
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90' حكم المباراة يلغي الهدف الذي سجله بيلباو، بسبب لمسة يد على مونياين في بداية الهجمة
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85' بطاقة صفراء للاعب زاراجا
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قررريبة من بيلباو
78' تسديدة ررررائعة من مونياين ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية
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أووووووووه التعادل يضيع من بيلباو
71' انطلاقة رررائعة من الجهة اليسرى وتسديدة قووية ولكن شتيجن يتصدى لها.. ركنية
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تبديل لأتلتيك بيلباو
70' دخول يوري وخروج بالنزياجا
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تبديل لبرشلونة
67' دخول كيسي وخروج فيران توريس
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61' تسديدة قوووية من ليفا ولكن الكرة عالية عن المرمى
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خطيرررررة لبرشلونة
51' عرررضية من بالدي إلى ليفاندوفيسكي ورأسية خطيررة ولكن تمر بجوار القائم
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لبرشلونة
45' تمريرة ررررائعة من بوسكيتس إلى رافينيا الذي يسدد الكرة في المرمى بكل قوووة
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أوووووووووووووووووووه العارضة تتعاطف مع الكتلان
33' ركنية ورأسية ررررائعة من جارسيا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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أوووووووووه شتيجن يتألق
32' تسديدة رررائعة وقوية من إينياكي ولكن شتيجن يخرج الكرة بصعوبة لركنية
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بطاقة صفراء أولى
29' من نصيب إينياكي ويليامز مهاجم بيلباو بعد التحام مع كوندي
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خطيرررررررة من برشلونة
25' عرررضية من دي يونج كادت أن تخادع حارس بيلباو ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررررة من بيلباو
24' طووولية بإتجاه ويليامز، سوء تفاهم بين كوندي وشتيجن الذي خرج من مرماه، ويليامز يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تمر بسلام على برشلونة
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ماذا أهدرت يا ليفاندوفيسكي؟
16' ليفا ينفرد بالمرمى ولكنه يلمس الكرة بشكل زائد، لينقض عليها حارس بيلباو، وتضيع فرصة هدف للبلاوجرانا