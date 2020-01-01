قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"

"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"

"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"