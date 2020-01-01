برشلونة يتوج بلقب جوان جامبر
فوز بهدف يتيم
بهدف نظيف يفوز برشلونة على إلتشي في كأس جوان جامبر
تقرير المباراة
فيورنتينا يقص شريط الدوري الإيطالي بالفوز
بوروسيا دورتموند يسحق مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
انتصر دورتموند بثلاثية نظيفة على بوورسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني
تقرير المباراة
مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس
نتيجة صادمة
كريستال بالاس انتصر 3-1 على مانشستر يونايتد
تقرير المباراة
خيتافي يفوز على أوساسونا
الشوط الأول: برشلونة 1-0 إلتشي
شاهد الهدف
جريزمان يضع برشلونة في المقدمة بعد انتهاء الشوط الأول من كأس جوان جامبر
The Ice Breaker! 🧊🔨 @AntoGriezmann pic.twitter.com/Ty6D0GrRiV— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
تابع مباراة الأهلي والمقاصة
الأهلي يحتفل بلقب الدورييمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي من هنا
شاهد مباراة برشلونة وإلتشي
بث مباشر
يمكن مشاهدة المباراة عبر جول من هنا
تشكيل برشلونة في مباراة جوان جامبر
#Culers! Here is YOUR starting XI for the 2020 Joan Gamper Trophy! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/W7nsqJERWR— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر
قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"
"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"
"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"
فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار
ليدز يسحق فولهام برباعية
تشكيل مباراة مانشستر يونايتد
🚨 Presenting our first starting line-up of the 2020/21 #PL season!#MUFC #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2020
نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني
نتائج مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين
آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد
كولن 2-3 هوفنهايم
شتوتجارت 2-3 فرايبورج
يونيون برلين 1-3 أوجسبورج
إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين
انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين