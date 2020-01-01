مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

أبرز مباريات اليوم، السبت، 19 سبتمبر 2020

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Barcelona eleche
Getty

برشلونة يتوج بلقب جوان جامبر

2020-09-19T18:53:13Z

فوز بهدف يتيم

بهدف نظيف يفوز برشلونة على إلتشي في كأس جوان جامبر

تقرير المباراة

فيورنتينا يقص شريط الدوري الإيطالي بالفوز

2020-09-19T18:41:37Z

أنتصر فيورنتينا  بهدف نظيف على تورينو
Castrovilli - Fiorentina Torino - Serie A 2020/21
Getty

بوروسيا دورتموند يسحق مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

2020-09-19T18:35:07Z

انتصر دورتموند بثلاثية نظيفة على بوورسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني

تقرير المباراة

ONLY GERMANY Axel Witsel Borussia Dortmund Bundesliga
imago images / Kirchner-Media

مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس

2020-09-19T18:28:24Z

نتيجة صادمة

كريستال بالاس انتصر 3-1 على مانشستر يونايتد

تقرير المباراة

خيتافي يفوز على أوساسونا

2020-09-19T18:28:21Z

حقق خيتافي الفوز بهدف نظيف على أوساسونا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني
Getafe Osasuna LaLiga Mata
Getty Images

الشوط الأول: برشلونة 1-0 إلتشي

2020-09-19T17:49:08Z

شاهد الهدف

جريزمان يضع برشلونة في المقدمة بعد انتهاء الشوط الأول من كأس جوان جامبر

تابع مباراة الأهلي والمقاصة

2020-09-19T17:33:21Z

الأهلي يحتفل بلقب الدوري

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي من هنا

شاهد مباراة برشلونة وإلتشي

2020-09-19T17:00:56Z

بث مباشر

يمكن مشاهدة المباراة عبر جول من هنا

أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر

2020-09-19T16:13:17Z

قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"

"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"

"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"

James Rodríguez Carlo Ancelotti Everton 2020
Everton

فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار

2020-09-19T15:58:12Z

حوّل فياريال خسارته بهدف نظيف إلى انتصار على إيبار
Villarreal vs. Eibar
Getty

ليدز يسحق فولهام برباعية

2020-09-19T15:54:32Z

مباراة مثيرة انتهت بفوز ليدز 4-3  ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي
Kalvin Phillips Helder Costa Patrick Bamford Leeds 2020-21
Getty Images

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني

2020-09-19T15:25:49Z

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد

كولن 2-3 هوفنهايم

شتوتجارت 2-3 فرايبورج

يونيون برلين 1-3 أوجسبورج

frankfurt-hasebe
(C)Getty Images

إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين

2020-09-19T15:13:02Z

انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين

James Rodríguez Everton 2020
Everton