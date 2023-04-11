مباشرمانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب الاتحاد

Manchester City Bayern Munich Haaland Mané Ligue des championsGetty Images
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مانشستر سيتي vs بايرن ميونخقراءات طويلةمدونة حيةدوري أبطال أوروبامانشستر سيتيبايرن ميونخ

ملخص

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    نهاية المباراة بفوز السيتي على بايرن بثلاثية نظيفة

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    أوووووووووووه الرابع يضيع من السيتي

    86 ركنية، الكرة تصل إلى رودري ورأسية قووووية ولكن سومير يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

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    خطيرررررة للسيتي

    82 تصووويبة قوية من ألفاريز ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    تبديلين لبايرن

    80 خروج ديفيز وجنابري ودخول مولر وكانسيلو

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للسيتي

    76 عرررضية رائعة بإتجاه ستونز الذي يلعب الكرة برأسه بإتجاه هالاند الذي لا يفوت الفرصة لتسديد الكرة في المرمى

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    الثالث يضيع من السيتي!

    75 تسديدة من ألفاريز داخل الست ياردة ولكن سومير يواصل التألق ويتصدى للكرة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للسيتي

    70 أوباميانكو يماطل في الاحتفاظ بالكرة، جاك يضغط على اللاعب ويقطع الكرة، ويمرر لهالاند الذي يلعب عررضية رائعة بإتجاه سيلفا ورأسية قووووية من البرتغالي تسكن المرمى

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    تبديل لبايرن ميونخ

    69 خروج موسيالا ودخول ماني

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    68 عررضية من الجهة اليمنى للبايرن، رأسية من بافارد ولكنها تعلو المرمى

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    تبديل لمانشستر سيتي

    67 خروج دي بروين ودخول ألفاريز

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    فررصة للسيتي

    56 تصوووويبة قوية من آكي ولكن سومير يتصدى لها

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    التعادل يضيع من بايرن

    54 ركنية للبافاري، رأسيتين متتاليتين بإتجاه المرمى ولكن الثنائي آكي ودياز يعترضان الكرة ببراعة

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    53 تسديدة قوووووية من ساني ولكن إيدرسون يتصدى للكرة

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    50 ارتباك داخل دفاع بايرن ميونخ، ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى البافاري

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    سومير يتعملق

    57 عررضية من دي بروين، دياز يستلم الكرة بشكل رائع ويسددها بشكل أروع ولكن سومير يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

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    خطيرررررررررررررررررة للبايرن

    48 ساني ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوووية ولكن إيدرسون يتصدى لها على مرتين

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على البايرن بهدف نظيف

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    قررريبة للبايرن

    45 تسديدة قووووية من ساني ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    40 تعطل اللعب لعلاج دي ليخت