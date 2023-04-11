70' أوباميانكو يماطل في الاحتفاظ بالكرة، جاك يضغط على اللاعب ويقطع الكرة، ويمرر لهالاند الذي يلعب عررضية رائعة بإتجاه سيلفا ورأسية قووووية من البرتغالي تسكن المرمى