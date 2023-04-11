86' ركنية، الكرة تصل إلى رودري ورأسية قووووية ولكن سومير يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
مباشرمانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
نهاية المباراة بفوز السيتي على بايرن بثلاثية نظيفة
- -
أوووووووووووه الرابع يضيع من السيتي
- -
خطيرررررة للسيتي
82' تصووويبة قوية من ألفاريز ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
تبديلين لبايرن
80' خروج ديفيز وجنابري ودخول مولر وكانسيلو
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للسيتي
76' عرررضية رائعة بإتجاه ستونز الذي يلعب الكرة برأسه بإتجاه هالاند الذي لا يفوت الفرصة لتسديد الكرة في المرمى
- -
الثالث يضيع من السيتي!
75' تسديدة من ألفاريز داخل الست ياردة ولكن سومير يواصل التألق ويتصدى للكرة
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للسيتي
70' أوباميانكو يماطل في الاحتفاظ بالكرة، جاك يضغط على اللاعب ويقطع الكرة، ويمرر لهالاند الذي يلعب عررضية رائعة بإتجاه سيلفا ورأسية قووووية من البرتغالي تسكن المرمى
- -
تبديل لبايرن ميونخ
69' خروج موسيالا ودخول ماني
- -
68' عررضية من الجهة اليمنى للبايرن، رأسية من بافارد ولكنها تعلو المرمى
- -
تبديل لمانشستر سيتي
67' خروج دي بروين ودخول ألفاريز
- -
فررصة للسيتي
56' تصوووويبة قوية من آكي ولكن سومير يتصدى لها
- -
التعادل يضيع من بايرن
54' ركنية للبافاري، رأسيتين متتاليتين بإتجاه المرمى ولكن الثنائي آكي ودياز يعترضان الكرة ببراعة
- -
53' تسديدة قوووووية من ساني ولكن إيدرسون يتصدى للكرة
- -
50' ارتباك داخل دفاع بايرن ميونخ، ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى البافاري
- -
سومير يتعملق
57' عررضية من دي بروين، دياز يستلم الكرة بشكل رائع ويسددها بشكل أروع ولكن سومير يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
- -
خطيرررررررررررررررررة للبايرن
48' ساني ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوووية ولكن إيدرسون يتصدى لها على مرتين
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على البايرن بهدف نظيف
- -
قررريبة للبايرن
45' تسديدة قووووية من ساني ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
40' تعطل اللعب لعلاج دي ليخت