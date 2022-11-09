مباشرليفربول ضد ديربي كاونتي: مباشر لحظة بلحظة
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ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة
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تشكيل ديربي كاونتي ضد ليفربول
جاءت تشكيلة الضيوف على النحو التالي:
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والمسماه حاليًا كابيتال وان طبقًا للراعي الخاص بالمسابقة، وذلك بين ليفربول وديربي كاونتي على ملعب آنفيلد.
يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الجولة المقبلة حتى في ظل الاعتماد على الكثير من اللاعبين الصغار وذلك استغلالًا لعاملي الأرض والجمهور.
أما ديربي كاونتي، يسعى أن يحقق واحدة من مفاجأت الكؤوس الإنجليزية ويطيح بالريدز على أرضه في ظل إراحة عدد كبير للغاية من اللاعبين الأساسيين.
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تشكيل ليفربول ضد ديربي كاونتي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
كيلهير
كوستاس تسيمكاس - ناثان فيليبس - جو جوميز - كالفن رامسي
فابيو كارفاليو - ستيفان بايتشيتش - أوكسليد تشامبرلين
بوبي كلارك - ليون ستيوارت - ميلكامو فراوندورف