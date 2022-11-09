أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والمسماه حاليًا كابيتال وان طبقًا للراعي الخاص بالمسابقة، وذلك بين ليفربول وديربي كاونتي على ملعب آنفيلد.

يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الجولة المقبلة حتى في ظل الاعتماد على الكثير من اللاعبين الصغار وذلك استغلالًا لعاملي الأرض والجمهور.

أما ديربي كاونتي، يسعى أن يحقق واحدة من مفاجأت الكؤوس الإنجليزية ويطيح بالريدز على أرضه في ظل إراحة عدد كبير للغاية من اللاعبين الأساسيين.