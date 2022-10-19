مباشرليفربول ضد وست هام: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي
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القائم يحرم ليفربول من الهدف الثاني
39' تسديدة صاروخية من نونيز من على حدود المنطقة وبلكن الكرة ترتطم بالقائم الأيمن، ترتد له مرة أخرى ويسددها ولكن بعيدة عن المرمى
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37' تمريرات قصيرة متبادلة بين صلاح وفيرمينو، الكرة تصل إلى مو الذي يسددها قووية ولكن الكرة سهلة في يد فابيانسكي
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35' تسديدة أخرى من صلاح ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن المرمى
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فرصة خطيرررة لليفربول
34' ترينت أرنولد يمرر إلى صلاح الذي يسدد الكرة بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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31' تسديدة من صلاح على حدود المنطقة ولكنها تصطدم في قدم نونيز المتسلل
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26' فررصة لليفربول، صلاح يحاول المرواغة داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول وتخرج ضربة مرمى
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ليفربول يهدر الهدف الثاني
23' كارفالو يضغط ويقطع الكرة من دفاع وست هام، نونيز ينقض على الكرة ويسددها قووية ولكن فابيانسكي يتألق ويتصدى لها
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جوووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الأول لليفربول
21' عرررضية رائعة من تسيمكاس، ورأسية مميزة من نونيز على يسار فابيانسكي
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18' تمريرة رائعة من ألكانتارا بإتجاه تسيمكاس، الذي يلعبها بالعرض ولكن الدفاع يشتتها
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فررصة خطيررة لليفربول
14' تمريرة طووية رائعة من ألكانتارا في المساحة بإتجاه نونيز، داروين يسدد الكرة على الطائر ولكن فابيانسكي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
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12' خطأ في التمرير من كريسويل ولكن فابيانسكي يمسك بالكرة وينقذ الموقف
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9' عرررضية من أرنولد ولكن فابيانسكي يمسك بالكرة
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6' سيطرة من ليفربول في أولى دقائق المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيل وست هام يونايتد ضد ليفربول
سوف يعتمد مويس على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
لوكاس فابيانسكي
آرون كريسويل - كورت زوما - تيلو كيرير - بين جونسون
توماس سوتشيك - ديكلان رايس - فلين داونز
بابلو فورنالس - جيانلوكا سكاماكا - جارود بوين
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تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت أرنولد
فابيو كارفالو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - محمد صلاح
روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد وست هام يوتايتد على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الثمين الذي حققه على السيتي في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله محمد صلاح.
أما وست هام يونايتد فيتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في آخري في أخر ثلاثة لقاءات.