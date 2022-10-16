مباشرليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين
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39' خطيرررررة للسيتي، عرررضية من دي بروين إلى هالاند ورأسية قووووية ولكن أليسون يمسك بالكرة
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32' خطيرررة لهالاند الذي يحاول لعب الكرة فوق أليسون، ولكن البرازيلي يتصدى للكرة
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29' تسديدة قووووية من سيلفا ولكن الكرةعالية عن المرمى
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26' أوووووه صلاح يمرر إلى إليوت الذي كانت لديه فرصة للمراوغة والانفراد بالمرمى، ولكنه يتعثر بالكرة أمام آكي
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25' أوووووووه ماذا أهدرت يا روبيرتسون، عرضية من ميلنر.. إيدرسون يتصدى وتصل إلى روبيرتسون الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تعلو العارضة بقليل
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20' خطيررررة لليفربول، عررضية من إليوت إلى جوتا ورأسية من البرتغالي ولكن الكرة في أحضان إيدرسون
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19' هجمة عنترية لصلاح الذي تجاوز آكي وحاول أن يراوغ دياز، ولكن المدافغ البرتغالي يشتت الكرة لركنية
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17' عررررضية من روبيرتسون ولكن آكي يشتت الكرة
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14' خطيرررة للسيتي، تسديدة لهالاند يعترضها جوميز، تلاها تسديدة قوووية لجاندوجان ولكن أليسون يمسك بالكرة
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12' كرة طولية بإتجاه صلاح، ولكن الكرة تطول على مو وتصل سهلة إلى إيدرسون
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8' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب السيتي، بعد بداية قوية لليفربول
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - جيمس ميلنر
هارفي إليوت - فابينيو - تياجو ألكانتارا
ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
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تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول
سوف يعتمد جوارديولا على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
إيدرسون مواريس
ناثان آكي - مانويل أكانجي - روبين دياز - جواو كانسيلو
إيلكاي جاندجان - رودريجو هيرنانديز - كيفن دي بروين
فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد وخسر الأسبوع الماضي أمام آرسنال.
أما مانشستر سيتي فيتواجد في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد الانتصارات وتجنب أول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.