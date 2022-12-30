85' دخول جوميز وباجيك وخروج أرنولد وإليوت
مباشرليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بفوز صعب لليفربول على ليستر سيتي بهدفين لهدف
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تبديلين لليفربول
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84' تعطل اللعب لعلاج إليوت
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82' مرتدة لليفربول، نونيز يحاول التمرير لصلاح، الدفاع يحاول قطع الكرة وتعود لصلاح وتسديدة رررائعة ولكن وارد يتصدى لها
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نونيز يهدر مجددًا
76' تمريرة رائعة تضع نونيز أمام المرمى، الأوروجوياني يسدد ولكن الكرة عالية عن العارضة
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76' ركنية لليستر سيتي، الدفاع يشتتها تصل إلى أحد اللاعبين وتسديدة ولكنها عالية عن المرمى
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أووه ماذا أهدرت يا صلاح؟
71' طولية رائعة من كينا إلى فان دايك الذي يمهد الكرة برأسه إلى صلاح وتسديدة قووية ولكن وارد يتصدى لها
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خطيرررة لليفربول
66' تمريرة من صلاح إلى نونيز الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة
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تبديلين لليفربول
62' دخول تسيمكاس ونابي كيتا وخروج روبيرتسون وتشامبرلين
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فررصة لليستر
60' عرررضية يبنري لها ديوسبري الذي هرب من الرقابة بشكل رائع ولكن رأسيته تمر بعيدة عن القائم
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54' أووووووووه بارنز يهدر التعادل بعد انفراد بالحارس أليسون الذي تصدى للكرة، قبل أن يشتتها الدفاع
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52' أوووووووه صلاح يهدر انفراد بالمرمى بعد تمريرة مذهلة من نونيز
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خطيررررة لليفربول
50' تسديدة قوووية من هندرسون ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم
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48' بارنز ييحاول تسديد الكرة في المرمى مباشرة من الطرف الأيسر ولكن الكرة تعلو العارضة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لليفربول
45' انطلاقة من نونيز الذي ينفرد بالمرمى، يسددها بشكل جميل من فوق وارد ولكن الكرة ترتطم بالقائم، تلمس سئ الحظ فايس وتسكن الشباك
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43' انطلاقة من أرنولد الذي يتوغل في نصف الملعب، وتسديدة ولكنها عالية عن المرمى
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فرصة لليفربول
40' ركلة حرة غير مباشرة، يلعبها أرنولد إلى فان دايك ورأسية ولكنها تمر بجوار القائم
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لليفربول
38' عرررضية من أرنولد، فايس يحاول تشتيت الكرة ولكنها تغالط وارد وتسكن المرمى بصورة غير متوقعة
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37' عررضية من روبيرتسون وتشامبرلين يسدد ولكن الدفاع يعترضها
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34' كرة مشتتة من دفاع ليستر سيتي، تصل إلى هندرسون وتسديدة ولكنها سهلة في يد وارد
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26' هدف ملغي لصلاخ بسبب وجود تسلل على النجم المصري
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التعادل يضيع من ليفربول
22' انطلاقة رائعة من نونيز على الجهة اليسرى ، يمرر لصلاح، وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار العارضة
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20' ركنية لليستر سيتي، الكرة تصل إلى نديدي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها ترتطم في تشامبرلين، وركنية جديدة للضيوف
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خطيررررة من ليستر
19' مرتدة للضيوف، الكرة تصل إلى فاردي الذي يمررها بالعرض إلى بارنز! ولكن أرنولد يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة لركنية
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11' تعطل اللعب لعلاج داكا مهاجم ليستر سيتي
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6' ألكانتارا يستلم كرة مشتتة من الدفاع، يراوغ ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لليستر سيتي
4' هجمة مرتدة رائعة لليستر سيتي، داكا يلمس الكرة بشكل رائع إلى ديوسبري هال الذي ينطلق بكل سهولة، ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك
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فرصة أولى لليفربول
3' تسديدة قووية من إليوت ولكن الكرة تعلو المرمى
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترنت أرنولد
جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت
أوكسليد تشامبرلين - داروين نونيز - محمد صلاح
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تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول
سوف يعتمد رودجرز على العناصر الآتية:
الخطة | 4-1-4-1
داني وارد
لوك توماس - فوت فايس - دانيال أمارتي - تيموثي كاستاني
بوباكاري سوماري
هارفي بارنز - ديوسبري هال - ويلفريد نديدي - آيوزي بيريز
باستون داكا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد ليستر سيتي على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، ويرغب بمواصلة النتائج الإيجابية.
أما ليستر سيتي فيتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 17 نقطة ويريد استعادة توازنه مرة أخرى بعد الخسارة في الأسبوع الفائت أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.