أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ليفربول وريال مدريد في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب آنفيلد.

يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من خلفه في هذه المرة في الثأر من الملكي وتحقيق الانتصار على عملاق إسبانيا، بعد أن خسر أمامه ثلاث مرات في أخر أربع مواجهات بينهم، ومن ضمنهم نهائيين في البطولة ذاتها.

في المقابل يتسلح ريال مدريد بكبريائه وتاريخه الذي لا يُضاهى في هذه المسابقة، ويسعى للاستفادة من خبرته وتفوقه النفسي على الريدز، للعودة إلى البرنابيو بنتيجة إيجابية تُسهل الأمور في مباراة العودة.