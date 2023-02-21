3' عرررضية أرضية رائعة من صلاح، إلى نونيز الذي يسدد الكرة بكعبه بكل قوة في المرمى
مباشرليفربول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الأول لليفربول
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2' عررضية من فينسيوس ولكن الكرة تصل مباشرة في يد أليسون
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت أرنولد
ستيفان بايشيتش - فابينيو - جوردان هندرسون
داروين نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح
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تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ليفربول وريال مدريد في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب آنفيلد.
يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من خلفه في هذه المرة في الثأر من الملكي وتحقيق الانتصار على عملاق إسبانيا، بعد أن خسر أمامه ثلاث مرات في أخر أربع مواجهات بينهم، ومن ضمنهم نهائيين في البطولة ذاتها.
في المقابل يتسلح ريال مدريد بكبريائه وتاريخه الذي لا يُضاهى في هذه المسابقة، ويسعى للاستفادة من خبرته وتفوقه النفسي على الريدز، للعودة إلى البرنابيو بنتيجة إيجابية تُسهل الأمور في مباراة العودة.