93' عرررضية من الجهة اليمنى ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة
مباشربرينتفورد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بفوز برينتفورد على ليفربول بثلاثية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لبرينتفورد
84' مرتدة لبرينتفورد بعد قطع الكرة، كوناتي يحاول إعادة الكرة برأسه إلى أليسون ولكنه يسقط، ميبومو يقطعها ويسددها في المرمى بسهولة
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83' تبديل لليفربول بدخول جونز وخروج تشامبرلين
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80' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى كوناتي ورأسية قووية ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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فرصة لليفربول
79' تمريرة لصلاح الذي يسدد ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
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72' بطاقة صفراء من نصيب نونيز
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69' تمريرة رائعة من صلاح بإتجاه نونيز الذي كان بإمكانه الانطلاق والتسديد، ولكنه يسدد سريعًا بشكل سئ
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56' بطاقة صفراء لتياجو ألكانتارا بعد تدخل قوي على ويسا
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54' تسديدة قووووية من فابينيو ولكن رايا يتصدى لها
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52' عرررضية من أرنولد ولكن الكرة تصل مباشرة في يد رايا
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشامبرلين يقلص الفارق
50' عرررضية رائعة من أرنولد ورأسية مميزة من تشامبرلين على يمين دافيد رايا
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47' هدف ملغي لليفربول بسبب تسلل على نونيز
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بداية الشوط الثاني
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ثلاثة تبديلات لليفربول قبل بداية الشوط الثاني
دخول كل من كيتا، روبيرتسون وماتيب بدلًا من إليوت، فان دايك وتسيمكاس
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نهاية الشوط الأول بتقدم برينتفورد على ليفربول بهدفين نظيفين
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لفريق برينتفورد
42' عررررضية رائعة إلى ويسا الذي يسدد كرة قوووية برأسه ولكن أليسون يُخرج الكرة من داخل الشباك
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41' هدف آخر ملغي لفريق بريتفورد بسبب التسلل
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33' تسديدة قووووية من تشامبرلين ولكن رايا يمسك بالكرة
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32' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى كوناتي ورأسية ولكنها ترتطم بالدفاع
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27' هدف ملغي لفريق برينتفورد بسبب تسلل على ويسا
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فرررصة لبرينتفورد
25' يانسن يسدد الكرة ولكن فابينيو يعترضها وتخرج لركنية
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خطيررررررررة من ليفربول
24' تمريرة رائعة بالكعب من تشامبرلين إلى تسيمكاس الذي يسددها قوووية ولكن رايا يتصدى لها
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جووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لفريق برينتفورد
20' ركنية لفريق برينتفورد، الكرة ترتطم بقدم كوناتي، تخدع أليسون وتسكن المرمى
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أووووووووه أليسون ينقذ افريق من الهدف الأول
18' مرتدة خطيرة يقودها ميبومو وينطلق بالكرة ويسدد ولكن أليسون يتصدى لها
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فررصة لبرينتفورد
17' عررضية من الجهة اليسرى لبرينتفورد على القائم البعيد لليفربول، ولكن رأسية ميبومو بعيدة عن المرمى
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خطيررررررة لفريق برينتفورد
15' تمريرة رائعة بإتجاه ويسا الذي يحاول لعب الكرة خلفية مزدوجة ولكنها تعلو المرمى
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9' بطاقة صفراء من نصيب إليوت
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نونيز يهدر فرصة الهدف الأول
8' تمريرة ررائعة من صلاح إلى نونيز الذي يراوغ الحارس ويسدد! ولكنها ترتطم بالمدافع
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بطاقة صفراء مبكرة
2' نونيز يخطف الكرة، كاد أن يقود مرتدة ولكن زانكا يتدخل ويعرقل اللاعب ويتحصل على بطاقة صفراء
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد برينتفورد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - هارفي إليوت
أوكسليد تشامبرلين - داروين نونيز - محمد صلاح
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تشكيل برينتفورد ضد ليفربول
سوف يعتمد توماس فرانك على العناصر الآتية:
الخطة | 3-5-2
دافيد ريا
بن مي - إيثان بينوك - ماتياس يورنسن
ريكو هنري - فيتالي جانيلت - كريستيان نورجارد - ماتياس يانسن - مادس راسموسن
يوان ويسا - بريان مبيومو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين برينتفورد وليفربول، على ملعب كوميونتي ستاديوم.
ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف، ويرغب بمواصلة النتائج الإيجابية.
أما برينتفورد فيتواجد في الترتيب العاشر برصيد 23 نقطة، ويرغب باستغلال عاملي الأرض والجمهور ليكمل المستويات الرائعة، بعد أن نجح في الأسبوع الفائت بالفوز على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.