أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين برينتفورد وليفربول، على ملعب كوميونتي ستاديوم.

ليفربول يتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الذي حققه الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف، ويرغب بمواصلة النتائج الإيجابية.

أما برينتفورد فيتواجد في الترتيب العاشر برصيد 23 نقطة، ويرغب باستغلال عاملي الأرض والجمهور ليكمل المستويات الرائعة، بعد أن نجح في الأسبوع الفائت بالفوز على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.