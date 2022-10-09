أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين آرسنال و ليفربول على ملعب إمارات.

آرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، حيث خسر مباراة واحدة فقط ولم يتعادل وانتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على مانشستر سيتي.

أما ليفربول، فيتواجد في المركز العاشرة برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد ولم يحقق أي فوز خارج ملعبه.