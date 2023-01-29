مباشربث مباشر: شاهد نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بين الاتحاد والفيحاء
ملخص
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شاهد بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الاتحاد
الأحد 29 يناير 2023،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
ملعب الملك فهد
Shahid
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للاتحاد
45' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تُلعب وستويكوفيتش يخرج من مرماه وحمدلله يسدد الكرة برأسه في المرمى الخالي
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على الفيحاء بهدف نظيف
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أووووووه ركلة الجزاء تضيع!
45' العبود يسدد ركلة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم
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رررررركلة جزاء للاتحاد
45' تمريرة رائعة بإتجاه المهاجم المغربي الذي يحصل على الكرة، يتجاوز ستويكوفيتش ويتعرض للعرقلة
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38' هدف ملغي للاتحاد، بسبب وجود تسلل على رومارينهو في بداية الهجمة
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طرد للاعب الفيحاء!
24' لاعب الفيحاء يحصل على بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي على طارق حامد
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22' حكم المباراة يراجع إحدى اللقطات تحسبًا لوجود طرد على لاعب الفيحاء
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18' تسديدة قوووية من رويز ولكن جروهي يتصدى للكرة، وتخرج لركلة ركنية
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8' سيطرة على الكرة من الاتحاد
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد
2' يا لها من بداية! كرة مقطوعة من وسط الفيحاء، رومارينهو يُمرر إلى حمدلله الذي يلعب الكرة بشكل جميل من فوق ستويكوفيتش
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انطلاق المباراة
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تشكيل الفيحاء ضد الاتحاد
اختار رازوفيتش الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
بندر ناصر - سامي الخيبري - محمد البقعاوي
علي الزقعان - باولينيو - ريكاردو ريلر - عبد الرحمن السفري
فيكتور رويز - ميلان بافكوكف - سلطان مندش
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تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-3-3
مارسيلو جروهي
زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
برونو هنريكي - طارق حامد - كورونادو
رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - عبد الرحمن العبود
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد.
تأهل الاتحاد إلى النهائي عقب التغلب على النصر بقيادة رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن الفيحاء تجاوز الزعيم بنجاح بهدفين نظيفين.
يسعى كلا الفريقين عن تحقيق السوبر للمرة الأولى في تاريخ كلا الناديين، لمن تكون الغلبة؟