أهلا بكم في البث المباشر بالفيديو للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

المباراة هي المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، قائد نجوم الهلال والنصر، خارج أوروبا، إذ انضم صاروخ ماديرا إلى صفوف النصر بنهاية العام الماضي.

ولم يشارك الهداف التاريخي لكرة القدم حتى الآن في مباراة رسمية مع النصر، إذ يُعد لقاء اليوم هو الأول له بقميص العالمي.