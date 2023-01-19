البث المباشر .. تغطية كاملة لـ #كأس_موسم_الرياض 😍🔥— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2023
live broadcast .. and full coverage for #RiyadhSeasonCup https://t.co/2Ujul5qFO4
مباشربث مباشر: شاهد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023
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بث مباشر: تغطية كاملة لفعاليات كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان
الخميس 19 يناير 2023،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملك فهد الدولي
Shahid
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أهلا بكم في البث المباشر بالفيديو للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.
المباراة هي المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، قائد نجوم الهلال والنصر، خارج أوروبا، إذ انضم صاروخ ماديرا إلى صفوف النصر بنهاية العام الماضي.
ولم يشارك الهداف التاريخي لكرة القدم حتى الآن في مباراة رسمية مع النصر، إذ يُعد لقاء اليوم هو الأول له بقميص العالمي.
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