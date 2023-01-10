أهلا بكم في البث المباشر لمباراة قطر والبحرين في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المجموعة الثانية من "خليجي 25" تضم إلى جانب قطر والبحرين منتخبي الإمارات والكويت، ما يجعلها مجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.

منتخب قطر بدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق لفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

وبكل تأكيد ستكون مواجهة البحرين وقطر محورية في مسيرة الفريقين في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز لضمان التأهل إلى نصف النهائي.