أهلا بكم في البث المباشر لمباراة قطر والإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المباراة الكلاسيكية التي تجمع كلًا من قطر والإمارات تعد بالكثير من الإثارة خصوصًا بعد النتائج التي حدثت في الجولة الماضية.

منتخب قطر انقاد لهزيمة مخيبة من البحرين المتصدر وحامل اللقب بهدفين لهدف، في حين هزمت الإمارات للمباراة الثانية على التوالي من الكويت وتحتاج الفوز ولا شيء آخر لحسم الصعود.

العنابي بدوره يطمح للفوز ولا سواه كي يضمن الصعود، لأن التعادل قد يدخله في حسابات معقدة ويجعله ينتظر نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين البحرين والكويت.