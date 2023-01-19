شاهد لقاء العراق وعمان في نهائي خليجي 25 من المصدر
ويمكن مشاهدته أيضًأ عبر القنوات المختلفة:
ويمكن مشاهدته أيضًأ عبر القنوات المختلفة:
أما برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-3-3
ابراهيم المخيني
أحمد الكعبي – جمعة الحبسي – محمد المسلمي – فهمي دوربين
جميل اليحمدي – حارب السعدي – زاهر الأغبري
صلاح اليحيائي – المنذر العلوي – عصام الصبحي
📋 رجال "الأحمر" في لقاء اليوم#عمان_العراق #خليجي25 pic.twitter.com/7JbdufExlQ— الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 19, 2023
قرر خيسوس كاساس، مدرب العراق، الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-3-3
جلال حسن
على فاضل – على فايز – مصطفى ناظم – ضرغام اسماعيل
إبراهيم بايش – أمجد عطوان – أمير العماري
حسين على – ايمن حسين – شيكو كريم
التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني في المباراة النهائية لبطولة خليجي زين 25، مساء اليوم الخميس، في ملعب البصرة الدولي. pic.twitter.com/9X2lDjoqvH— IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 19, 2023
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق وعمان في نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فيها والتي ستجمع بين منتخب العراق، ومنتخب عمان، على ملعب البصرة الدولي.
سيتجدد اللقاء بين المنتخبين من جديد، بعدما لعبا في افتتاح البطولة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، على نفس الملعب يوم السادس من يناير.
وتصدر بعدها منتخب العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب عمان خلفه بنفس العدد من النقاط، ولكن فارق الأهداف كان لصالح أسود الرافدين.