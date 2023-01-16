أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب البحرين تصدر المجموعة الثانية بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى منتخب البحرين للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بالنسخة الماضية في قطر.

أما منتخب عمان، فقد نجح في التفوق على المنتخب السعودي ليصل إلى النقطة السابعة دون أي خسارة، ولم يحقق المنتخب اللقب منذ 2017