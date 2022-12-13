مباشرالأرجنتين وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر للمواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم، على ملعب لوسيل

Lionel Messi Argentina Luka Modric Croatia(C)Getty Images
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    تشكيل كرواتيا ضد الأرجنتين

    اختار زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا الاعتماد على التشكيل التالي..

    التشكيل: 4-3-3

    دومينيك ليفاكوفيتش

    بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديجان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش

    ماتيو كوفاسيتش - مارسيلو بروزوفيتش - لوكا مودريتش

    إيفان بيرسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش

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    تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا

    اختار ليونيل سكالوني الاعتماد على التشكيل التالي..
    التشكيل: 4-4-2

    إيميليانو مارتينيز

    نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

    أليكسس ماك إليستير - لياندرو باربديس - إينزو فيرنانديز - رودريجو دي باول

    جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي

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    الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

    يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي في لقاء مرتقب في نصف النهائي، وستُقام المباراة على ستاد لوسيل.

    تأهل التانجو لهذا الدور عقب تجاوز هولندا في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في حين أن وصيف النسخة الأخيرة تواجد في هذه المرحلة عقب إقصاء البرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

    يسعى رفاق ليونيل ميسي إلى الوصول للنهائي من أجل تحقيق حلم البرغوث الأرجنتيني، وفي المقابل يرغب منتخب كرواتيا بالاستفادة من خبراته لمحاولة التتويج وتعويض خسارة النهائي في النسخة الماضية.