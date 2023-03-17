من الممكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ 8 على عكس ما كان متبعًا في دور الـ 16، وبات من الممكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات لأن هذا الأمر تم الانتهاء منه.

ونظام الذهاب والإياب سيعتمد على القرعة قبل أي شيء، ولن يعتمد على نتائج الفرق الماضية في البطولة.