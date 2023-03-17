|الفائز من يوفنتوس و سبورتنج لشبونة ضد الفائز من مانشستر يونايتد .
|الفائز من بايرن ليفركوزن ورويال سان جيلواز ضد الفائز من روما وفيينورد
مباشرنتيجة قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23
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مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023
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مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23
إشبيلية مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة يوفنتوس رويال سان جيلواز باير ليفركوزن فيينورد روما
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قرعة نصف النهائيالفائز من يوفنتوس - سبورتنج لشبونة ضد الفائز من مانشستر يونايتد × إشبيلية.
الفائز من باير ليفركوزن - رويال سان جيلواز ضد الفائز من روما - فيينورد.
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روما - فيينورد
واخيرا يواجه روما الأيطالي نظيره فيينورد الهولندي
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باير ليفركوزن - رويال سان جيلواز
باير ليفركوزن الألماني يلعب ضد رويال سان جيلواز البلجيكي
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يوفنتوس - سبورتنج لشبونةأما يوفنتوس الإيطالي فسوف يلعب ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي
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مانشستر يونايتد - إشبيليةيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق أشبيليه الإسباني
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والآن ننقل فعاليات قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23.
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ما هو موعد مباريات دور الـ 8 في الدوري الأوروبي 2022-23؟
ستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 13 أبريل 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 20 من الشهر ذاته.
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ما هو نظام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23؟
من الممكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ 8 على عكس ما كان متبعًا في دور الـ 16، وبات من الممكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات لأن هذا الأمر تم الانتهاء منه.
ونظام الذهاب والإياب سيعتمد على القرعة قبل أي شيء، ولن يعتمد على نتائج الفرق الماضية في البطولة.
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ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-22؟
ما هي الأندية المشاركة في دور الـ8 من الدوري الأوروبي؟
بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ8 من الدوري الأوروبي:
الفريق
فينورد إشبيلية مانشستر يونايتد
يوفنتوس
روما سبورتنج لشبونة باير ليفركوزن أونيون سانت جيلوسي
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أهلًا بكم في البث المباشر لقرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 والتي تُقام في نيون في سويسرا
سوف يتم سحب قرعة دور ربع النهائي ومعرفة مسار المتأهلين إلى نصف النهائي.يُعد ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال وكذلك الأندية التي قدمت موسمًا رائعًا في البطولة الأوروبية الثانية بالقارة.
مواجهات قوية شهدها دور الـ 16، واكتمل نصاب الدور بتأهل 8 فرق آتية من الملحق، والآن بات الاختيار على 8 فرق فقط يصل 4 منها إلى المربع الذهبي ثم طرفا المباراة النهائية اللذان سيكون البطل من بينهما.