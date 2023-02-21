لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد.

وستحدد القرعة مسارات الفرق المشاركة في ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، وسيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.