19' تسديدة صااااروخية من كامافينجا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
مباشرريال مدريد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أوووووه العارضة تحرم الريال من الأول
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فررصة لليفربول
18' عررضية من صلاح إلى جوتا ولكن البرتغالي يسدد الكرة بشكل سئ
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أليسون يتألق
14' ينقذ فرصة هدف محقق من تسديدة فيني من أمام المرمى
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13' فرصة مرتدة للريال، فينسيوس يمرر إلى بنزيما الذي يحاول مراوغة جاكبو ولكن الهولندي يشتت الكرة لركنية
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10' تسديدة قوووية من كروس ولكن أليسون يمسك بالكرة
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8' تمريرة خاطئة من أرنولد تنقلب بمرتدة للريال، وعررضية خطيرة ولكن ميلنر يشتت الكرة لركنية
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خطيررررة لليفربول
7' تمريرة لصلاح في العمق، الذي يمرر إلى دارون وتسديدة قووية ولكن كورتوا يتصدى
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2' عررضية من ميلنر ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
فابينيو - جيمس ميلنر
جوتا - كودي جاكبو - محمد صلاح
داروين نونيز
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تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.
نجح الملكي في تحقيق فوز تاريخي على الريدز بخماسية مقابل هدفين على ملعب آنفيلد، مما يعطيه أفضلية كبيرة للغاية للتأهل إلى الدور التالي، مع التقدم بفارق بثلاثة أهداف، وخاصًة وأن مباراة العودة ستقام على أرضه ووسط جمهوره.
يحلم ليفربول بتحقيق معجزة من أجل الصعود لربع النهائي، ولكن أمام من؟ البطل التاريخي لهذه المسابقة، هل يمكن أن تحدث المفاجأة؟ أم أن المباراة ستُحسم مبكرًا للغاية؟ هذا ما سنراه