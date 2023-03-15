أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.

نجح الملكي في تحقيق فوز تاريخي على الريدز بخماسية مقابل هدفين على ملعب آنفيلد، مما يعطيه أفضلية كبيرة للغاية للتأهل إلى الدور التالي، مع التقدم بفارق بثلاثة أهداف، وخاصًة وأن مباراة العودة ستقام على أرضه ووسط جمهوره.

يحلم ليفربول بتحقيق معجزة من أجل الصعود لربع النهائي، ولكن أمام من؟ البطل التاريخي لهذه المسابقة، هل يمكن أن تحدث المفاجأة؟ أم أن المباراة ستُحسم مبكرًا للغاية؟ هذا ما سنراه