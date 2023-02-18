مشادة بين جوميز وفينسيوس قبل نهاية الشوط الأول
مباشرأوساسونا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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بطاقة صفراء للاعب أوساسونا
45' مونكايولا يتحصل على إنذار بعد عرقلة فينسيوس في مرتدة للريال
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35' هدوء نسق اللعب في الدقاق السابقة
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27' عررضية من الجهة اليسرى لفريق أوساسونا، كامافينجا يعترض الكرة، كادت أن تغالط كورتوا ولكن الكرة تمر بجوار القائم.. ركنية
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محاولة من الريال
17' عرررضية من الجهة اليسرى من فينسيوس، الكرة تصل إلى فالفيردي الذي يسدد على الطائر ولكن كرته تمر بجوار القائم
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15' تصووويبة قوية من جوميز ولكن كورتوا يتصدى لها
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ماذا أضاعت يا بوديمير؟
14' عرضية رائعة من الجهة اليسرى بقدم الزلزولي، تصل إلى الكرواتي بوديمير الذي لم يكن مراقبًا ولكنه يسدد الكرة برأسه بشكل سئ
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أوووووووه الهدف الأول يضيع من الريال
10' تمريرة رررائعة تضع فينسيوس أمام المرمى، جونيور ينطلق ويسدد ولكن هيريرا يتصدى لها وتخرج لركنية
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6' تعطل اللعب لعلاج كامافينجا الذي سقط بعد التحام قوي مع لاعب أوساسونا
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انطلاق المباراة
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تشكيل أوساسونا ضد ريال مدريد
قرر أراساتي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
سيرجيو أراساتي
مانويل سانشيز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - جون مونكايولا
مويسيس جوميز - لوكاس تورو - داركو براشانتس
عبد الصمد الزلزولي - أنتي بوديمير - روبين جارسيا
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تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجير - ميليتاو
داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين أوساسونا وريال مدريد على ملعب السادار.
يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبن المتصدر برشلونة إلى خمس نقاط فقط، على أمل أن يتعثر العملاق الكتالوني في نفس الجولة.
في المقابل يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 30 نقطة ويرغب بالانتصار الذي غاب عنه في أخر 4 مباريات من الدوري حيث تعادل في ثلاث لقاءات وخسر في آخر.