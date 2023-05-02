46' ميليتاو يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، يتم الضغط عليه، يحاول تمرير الكرة إلى كورتوا الذي كان قد خرج قليلًا من مرماه، الكرة تصل إلى كوبو ليسددها في المرمى الخالي بسهولة