80' الركلة الحرة المباشرة تُسدد بشكل رررائع ولكن كورتوا يتصدى لها
مباشرريال سوسييداد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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78' خطأ لسوسيداد على حدود منطقة الجزاء
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66' عررررضية خطيرة من كوبو ولكن كورتوا يتصدى للكرة ويشتتها
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طررررررررد لمدافع ريال مدريد
61' بطاقة صفراء ثانية للمدافع كارباخال بعد تدخل قوي للغاية على لاعب سوسيداد
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تبديل للريال
58' خروج ماريانو دياز ودخول ألفارو رودريجيز
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54' تصوووويبة قوية من كروس ولكن ريميرو يتصدى لها وتخرج لركنية
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53' بطاقة صفراء من نصيب كارباخال
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لسوسيداد
46' ميليتاو يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، يتم الضغط عليه، يحاول تمرير الكرة إلى كورتوا الذي كان قد خرج قليلًا من مرماه، الكرة تصل إلى كوبو ليسددها في المرمى الخالي بسهولة
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45' تصووويبة من سورلوث ولكن الكرة فوق المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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45' سورلوث يسقط متألمًا بعد التحام بالرأس بينه وبين روديجير
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44' الدقائق تمر دون أي فرص خطيرة مؤخرًا على المرمى
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35' هدوء نسق اللعب في الدقائق الماضية
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27' تصووويبة من رودريجو ولكن ريميرو يمسك بالكرة
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22' مطالبات بركلة جزاء لسوسيداد بعد التحام بين ميليتاو مع أوريازابال ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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أوووووووووووه كورتوا يتألق
19' سورلوث يحصل على الكرة من أمام روديجير ويمرر إلى سيلفا أمام المرمى ويسدد الكرة ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها
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أوووووووووووووووووه العارضة تحرم سوسيداد من الهدف الأول
15' ركنية للفريق الباسكي، يسددها كوبو، لمسة بالرأس تصل إلى زوبيميندي أمام المرمى ولكن كرته ترتطم بالعارضة
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خطيرررررررة لريال سوسيداد
11' عرررضية من الجهة اليمنى، سورلوث يسدد! ولكن روديجير يعترضها وتخرج لركنية
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قرررريبة للريال
8' عررضية تصل إلى ميليتاو ورأسية قوووية ولكن ريميرو يتصدى للكرة بصعوبة وتخرج لركنية