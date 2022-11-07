مباشررايو فاييكانو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بتعرض الريال للخسارة الأولى له هذا الموسم
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بث مباشر: شاهد مباراة رايو فاييكانو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني
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92' تسديدة من فيني ولكن الكرة عالية جدا عن المرمى
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أوووووووووه رودريجو يضيع التعادل
89' عررررضية رائعة من أسينسيو تصل إلى رودريجو الذي كانت لديه فرصة لتسجيل التعادل، لكن تسديدته تعلو المرمى
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تبديلين لريال مدريد
84' دخول كلا من ناتشو وفاسكيز
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تبديل للريال وآخر لرايو
دخول كلا من مودريتش ، وسيس
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77' عررضية من مودريتش ولكن حارس رايو يمسك بالكرة
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بطاقة صفراء للاعب الريال
69' بطاقة صفراء من نصيب رودريجو بعد تدخل قوي على لاعب الرايو
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تريخو يسجل الركلة المُعادة
67' تريخو يسدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار كورتوا
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أووووووه حكم المبارة يعيد الركلة بعد أن تصدى لها كورتوا
66' إعادة ركلة الجزاء التي تصدى لها كورتوا بسبب تحرك تيبو من أمام الخط
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رررررركلة جزاء لفريق رايو فاييكانو
بعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يحتسب ركلة جزاء
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63' مطالبات بركلة جزاء على ريال مدريد بسبب لمسة يد على كارباخال
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طرررد لمدرب رايو فاييكانو
60' إيراولا يتعرض للطرد بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركنية
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خطيرررة لرايو فاييكانو
60' تسديدة قووووية من فيران جارسيا ولكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات
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59' بطاقة صفراء من نصيب لوكا مودريتش
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فررصة لراليو فاييكانو
58' عررضية رائعة من فيران تصل إلى كاميلو ورأسية قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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خطيرررة من رودريجو
47' مرتدة للريال يقودها أسينسيو، الذي يمرر الكرة إلى رودريجو ولكن تسديدته تمر فوق العارضة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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خطيررررررة من فيني
45' طووولية رائعة من ميليتاو بإتجاه فيني تضعه أمام المرمى، ولكن خروج حارس رايو من مرماه يجبر فينسيوس على تسديدها سريعًا وتمر بجوار القائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل من ألفارو
44' تمريرة بالرأس من لاعب فاييكانو، تصل إلى ألفارو الذي يسددها بكل قوووة من زاوية صعبة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميليتاو يسجل الثاني للريال
41' ررركنية للريال، الكرة تصل إلى ميليتاو الذي يسدد رأسية رررائعة في المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول لوكا يتعادل للريال
37' مودريتش يسد ركلة الجزاء بنجاح ويتعادل لريال مدريد
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رررركلة جزاء للريال
36' حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء بعد العودة للفار
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حكم المباراة يراجع الفار
34' تحسبًا لوجود ركلة جزاء بسبب سقوط أسينسيو بعد التحام مع مدافع الرايو
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خطيرررة من رودريجو
31' مهاجم الريال يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن الكرة بجوار العارضة
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خطيررررة من رايو
30' تسديدة قووووية من بالازون ولكن كورتوا يتصدى لها
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22' عررضية خطيرة من رايو ولكن ميليتاو يشتت الكرة قبل أن تصل إلى كاميلو
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أوووه ميليتاو كاد أن يكلف فريقه
13' أووووووه الكرة ترتد على ريال مدريد بعد خطأ من ميليتاو، ولكن كورتوا يتصدى للكرة
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13' تسديدة قوووية من بالازون ولكن الكر تمر فوق العارصة
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بطاقة صفراء أولى ف المباراة
11' بطاقة صفراء لفيني بعد تدخل قوي على باليو
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تسديد قووية من فالفيردي
10' ولكن محاولة فالفيردي تمر بعيدة عن القائم الأيمن لكورتوا
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رايو يسجل الأول
4' يا لها من ابداية لأصحاب الأرض، عررضية من الجهة اليسرى إلى كوميسانا الذي يسددها بشكل رائع على يمين كورتوا
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ركلة حرة للريال
2' خطأ لريال مدريد من على حدود المنطقة بعد عرقلة فينسيوس
رودريجو يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 بين رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في ختام الجولة، على ملعب دي فاليكاس.
يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة بعد فوز برشلونة على ألميريا، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل استعادة الصدارة مرة أخرى.
في المقابل يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18 نقطة ويسعى الفريق لمواصلة موسمه الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره أمام حامل اللقب.
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تشكيل رايو فاييكانو ضد ريال مدريد
قرر إيراولا الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
ستول ديميتروفيسكي
إيفان باليو - فلوريان لوجون - إليخاندرو كاتينا - فران جارسيا
أوسكار فالنتين - سانتي كوميسانا
بالازون - أوسكار تريخو - ألفارو جارسيا
سيرجيو كاميلو
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تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاييكانو
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - أوريلين تشاوميني - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماركو أسينسيو