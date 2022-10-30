أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة بين ريال مدريد وجيرونا على ملعب سانتاجو برنابيو.

يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد فوز برشلونة يوم أمس على فالنسيا بهدف نظيف، ويسعى لمواصلة الانتصارات للانفراد بالصدارة من جديد.

في المقابل يتواجد جيرونا في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق أي نتيجة إيجابية للخروج من قاع الترتيب وتحسين موضعه في الجدول.