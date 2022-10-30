مباشرريال مدريد ضد جيرونا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة بين ريال مدريد وجيرونا على ملعب سانتاجو برنابيو.
يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد فوز برشلونة يوم أمس على فالنسيا بهدف نظيف، ويسعى لمواصلة الانتصارات للانفراد بالصدارة من جديد.
في المقابل يتواجد جيرونا في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق أي نتيجة إيجابية للخروج من قاع الترتيب وتحسين موضعه في الجدول.
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انطلاق المباراة
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تشكيل جيرونا ضد ريال مدريد
قرر ميجيل سانشيز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 5-4-1
باولو جازانيجا
ميجيل جوتيريز - دافيد سيلفا - أرناو مارتينيز - سانتياجو بوينو - يان كوتو
فاليري فيرنانديز - أليكس جارسيا - أوريول روميو - أنخيل هيريرا
فالنتين كاستيلانوس
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تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي