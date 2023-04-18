أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين تشيلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب ستامفورد بريدج.

نجح الملكي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين نظيفين، مما يمنح الفريق أفضلية للتأهل خاصًة مع الظروف الصعبة التي يمر بها البلوز، الذي لا يقدم أداء مُقنع في مسابقة الدوري ويعاني كثيرًا في تسجيل الأهداف برغم الانفاق الكبير من المالك الجديد بويلي.

في المقابل، يبدو أن تشيلسي بحاجة إلى معجزة من أجل التأهل ليس لأن المنافس هو البطل التاريخي للمسابقة وحامل اللقب ريال مدريد، ولكن لأن الفريق الإنجليزي لا يبدو مُقنعًا أبدًا ويحتاج إلى تقديم أداء مميز واستثنائي إذا ما أراد التواجد في نصف النهائي، فهل تحدث المعجزة؟