قرر فرانك لامبارد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
كيبا أريزابالاجا
تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا - ويسلي فوفانا
مارك كوكوريلا - ماتيو كوفاتسيتش - نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ريسي جيمس
كونور كالاجير - كاي هافيرتز
قرر فرانك لامبارد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 3-5-2
كيبا أريزابالاجا
تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا - ويسلي فوفانا
مارك كوكوريلا - ماتيو كوفاتسيتش - نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ريسي جيمس
كونور كالاجير - كاي هافيرتز
Your Chelsea tonight! 🔵#UCL pic.twitter.com/juGCudNkZS— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 18, 2023
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش- توني كروس - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس
📋✅ تشكيلة الفريق لمباراة الليلة!— ريال مدريد (@realmadridarab) April 18, 2023
🆚 تشيلسي #UCL pic.twitter.com/Yag38nJMWq
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين تشيلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب ستامفورد بريدج.
نجح الملكي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين نظيفين، مما يمنح الفريق أفضلية للتأهل خاصًة مع الظروف الصعبة التي يمر بها البلوز، الذي لا يقدم أداء مُقنع في مسابقة الدوري ويعاني كثيرًا في تسجيل الأهداف برغم الانفاق الكبير من المالك الجديد بويلي.
في المقابل، يبدو أن تشيلسي بحاجة إلى معجزة من أجل التأهل ليس لأن المنافس هو البطل التاريخي للمسابقة وحامل اللقب ريال مدريد، ولكن لأن الفريق الإنجليزي لا يبدو مُقنعًا أبدًا ويحتاج إلى تقديم أداء مميز واستثنائي إذا ما أراد التواجد في نصف النهائي، فهل تحدث المعجزة؟