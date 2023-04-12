90' ماونت يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسدد ولكن روديجير يعترض الكرة بشكل رائع
مباشرريال مدريد ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بفوز الريال بهدفين نظيفين
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روديجير ينقذ الريال
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أوووووووووووووووووووووووووووووووووه الثالث يضيع من بنزيما
90' عررضية من ألابا، كيبا يشتت الكرة وتصل إلى بنزيما ولكن رأسيته تعلو المرمى الخالي!
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87' بطاقة صفراء للاعب تشيلسي كوفاتسيتش
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تبديل لريال مدريد
84' خروج كروس ودخول تشواميني
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83' بطاقة صفراء للمدافع ميليتاو بعد تدخل قوي على كوكوريلا
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تبديل لريال مدريد
80' خروج مودريتش ودخول سيبايوس
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فرررصة للريال
78' تسديدة قووووية من أسينسيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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تبديلين لتشيلسي
74' خروج تياجو سيلفا وكانتي ودخول ماونت وكالاجير
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للريال
73' تمريرة من فيني إلى أسينسيو على حدود المنطقة الذي يسدد الكرة بشكل ررررائع على يمين كيبا
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تبديلين لريال مدريد
70' خروج رودريجو وكامافينجا ودخول أسينسيو ورودريجير
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64' فيني يراوغ جيمس بشكل رائع، يمرر الكرة بالكعب إلى كامافينجا الذي يسدد كرة قووية ولكنها تعلو المرمى
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60' ألابا يسدد الركلة الحرة المباشرة قوووية ولكن كيبا يمسك بها
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أووووووووووووووووووووووووووه بطاقة حمراء لمدافع تشيلسي
59' بن تشلويل يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بعرقلة رودريجو الذي كان سينفرد بالمرمى بعد تمريرة بينية رائعة
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تبديل اضطراري لتشيلسي
53' خروج كوليبالي للإصابة ودخول كوكوريلا
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51' تمريرة رائعة بإتجاه بنزيما ولكن الدفاع يستخلص الكرة بشكل رائع
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قرررررررررررريبة للريال
50' تسديدة قوووية ورائعة من مودريتش ولكن الكرة تعلو المرمى بسنتيمترات
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49' فرصة مرتدة للريال من رودريجو ولكن كوليبالي ينقذ الموقف ويقطع الكرة بشكل رررائع
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47' تسديدة قووية من جواو فيليكس ولكن كورتوا يمسك بالكرة
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بداية الشوط الثاني