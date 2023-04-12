مباشرريال مدريد ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو

Real Madrid Chelsea Champions BenzemaGetty Images
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ملخص

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    نهاية المباراة بفوز الريال بهدفين نظيفين

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    روديجير ينقذ الريال

    90 ماونت يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسدد ولكن روديجير يعترض الكرة بشكل رائع

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    أوووووووووووووووووووووووووووووووووه الثالث يضيع من بنزيما

    90 عررضية من ألابا، كيبا يشتت الكرة وتصل إلى بنزيما ولكن رأسيته تعلو المرمى الخالي!

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    87 بطاقة صفراء للاعب تشيلسي كوفاتسيتش

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    تبديل لريال مدريد

    84 خروج كروس ودخول تشواميني

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    83 بطاقة صفراء للمدافع ميليتاو بعد تدخل قوي على كوكوريلا

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    تبديل لريال مدريد

    80 خروج مودريتش ودخول سيبايوس

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    فرررصة للريال

    78 تسديدة قووووية من أسينسيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    تبديلين لتشيلسي

    74 خروج تياجو سيلفا وكانتي ودخول ماونت وكالاجير

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للريال

    73 تمريرة من فيني إلى أسينسيو على حدود المنطقة الذي يسدد الكرة بشكل ررررائع على يمين كيبا

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    تبديلين لريال مدريد

    70 خروج رودريجو وكامافينجا ودخول أسينسيو ورودريجير

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    64 فيني يراوغ جيمس بشكل رائع، يمرر الكرة بالكعب إلى كامافينجا الذي يسدد كرة قووية ولكنها تعلو المرمى

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    60 ألابا يسدد الركلة الحرة المباشرة قوووية ولكن كيبا يمسك بها

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    أووووووووووووووووووووووووووه بطاقة حمراء لمدافع تشيلسي

    59 بن تشلويل يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بعرقلة رودريجو الذي كان سينفرد بالمرمى بعد تمريرة بينية رائعة

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    تبديل اضطراري لتشيلسي

    53 خروج كوليبالي للإصابة ودخول كوكوريلا

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    51 تمريرة رائعة بإتجاه بنزيما ولكن الدفاع يستخلص الكرة بشكل رائع

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    قرررررررررررريبة للريال

    50 تسديدة قوووية ورائعة من مودريتش ولكن الكرة تعلو المرمى بسنتيمترات

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    49 فرصة مرتدة للريال من رودريجو ولكن كوليبالي ينقذ الموقف ويقطع الكرة بشكل رررائع

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    47 تسديدة قووية من جواو فيليكس ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    بداية الشوط الثاني