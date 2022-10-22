أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتاجو برنابيو.

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين برشلونة أقرب منافسيه، خاصًة وأن المباراة ستقوم على ملعبه ووسط جمهوره.

في المقابل يتواجد إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط، ويرغب الفريق في إثبات تحسنه تحت قيادة سامباولي، ولا توجد فرصة على الإطلاق أكبر من مواجهة الملكي