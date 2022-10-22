مباشرريال مدريد ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مودريتش يسجل الأول للريال
5' فينسيوس يراوغ مونتييل بشكل رررائع ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى لوكا الذي يسددها في المرمى بكل سهولة بعد خروج بونو من مرماه
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4' الكرة تصل إلى فينسيوس في العمق، البرازيلي يحاول المراوغة ولكن الكرة تطول وتصل إلى بونو
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ضغط مبكر لأصخاب الأرض
3' ضغط مبكر من الريال على إشبيلية لتسجيل الهدف الأول
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انطلاق المباراة
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تشكيل إشبيلية ضد ريال مدريد
قرر أوناي خورخي سامباولي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
ياسين بونو
أليكس تيليس - ماركاو - نيمانيا جوديلج - جونزالو مونتييل
أوليفير توريس - إيفان راكيتيتش - جون جوردان
إيريك لاميلا - إيسكو - جيسوس نافاس
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تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتاجو برنابيو.
يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين برشلونة أقرب منافسيه، خاصًة وأن المباراة ستقوم على ملعبه ووسط جمهوره.
في المقابل يتواجد إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط، ويرغب الفريق في إثبات تحسنه تحت قيادة سامباولي، ولا توجد فرصة على الإطلاق أكبر من مواجهة الملكي