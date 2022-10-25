أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولايبزيج على ملعب ريد بول أرينا.

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وكان قد حسم تأهله للدور التالي في الجولة السابقة التي تعادل فيها في الثواني الأخيرة مع شاختار دونيتسك بهدف لكل فريق.

في المقابل يتواجدلايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى الفريق لاستغلال تأهل الملكي وإراحة بعض الأساسيين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تُقرب الفريق أكثر من الصعود للدور المقبل.