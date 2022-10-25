مباشرلايبزيج ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة لايبزيج ضد ريال مدريد في دوري الأبطال
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تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - أوريلين تشاوميني - إدوارد كامافينجا
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولايبزيج على ملعب ريد بول أرينا.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وكان قد حسم تأهله للدور التالي في الجولة السابقة التي تعادل فيها في الثواني الأخيرة مع شاختار دونيتسك بهدف لكل فريق.
في المقابل يتواجدلايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى الفريق لاستغلال تأهل الملكي وإراحة بعض الأساسيين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تُقرب الفريق أكثر من الصعود للدور المقبل.
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تشكيل إشبيلية ضد ريال مدريد
قرر ماركو روزا الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
يانيس بلاسيفيتش
ديفيد روام - يوشكو جفارديول - فيلي أوربان - محمد سيماكان
كزافر شلاجير - أمادو هايدرا
إيميل فورسبيرج - كريستوفر نكونو - دومينيك سوبوسلاي
أندريه سيلفا