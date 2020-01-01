تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة،ليفربول، يوفنتوس، وباقي المواجهات

تابع مباراة برشلونة وفالنسيا
2020-12-19T15:34:10Z
تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا
Goal
أتلتيكو مدريد يعتلي صدارة الليجا بالفوز على إلتشي
2020-12-19T15:32:57Z
سواريز سجل هدفين
فاز أتلتيكو مدريد 3-1 على إلتشي في الدوري الإسباني
مطالبات بذهابه إلى ريال مدريد أو برشلونة
2020-12-19T15:31:33Z
أشادة واسعة بصلاح
ردود أفعال الجماهير على مستوى محمد صلاح أمام كريستال بالاس
Getty
ليفربول ينتصر بسباعية على كريستال بالاس
2020-12-19T15:29:52Z
تألق صلاح البديل
فاز ليفربول بسباعية نظيفة على كريستال بالاس في مباراة الدور الإنجليزي
Getty Images