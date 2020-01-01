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تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة،ليفربول، يوفنتوس، وباقي المواجهات

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Saturday Games
Getty

تابع مباراة برشلونة وفالنسيا

2020-12-19T15:34:10Z

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا

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Barcelona Valencia LaLiga Directo
Goal

أتلتيكو مدريد يعتلي صدارة الليجا بالفوز على إلتشي

2020-12-19T15:32:57Z

سواريز سجل هدفين

فاز أتلتيكو مدريد 3-1 على إلتشي في الدوري الإسباني

تقرير المباراة

مطالبات بذهابه إلى ريال مدريد أو برشلونة

2020-12-19T15:31:33Z

أشادة واسعة بصلاح

ردود أفعال الجماهير على مستوى محمد صلاح أمام كريستال بالاس

تقرير

Salah
Getty

ليفربول ينتصر بسباعية على كريستال بالاس

2020-12-19T15:29:52Z

تألق صلاح البديل

فاز ليفربول بسباعية نظيفة على كريستال بالاس في مباراة الدور الإنجليزي

تقرير المباراة

Mohamed Salah Roberto Firmino Liverpool 2020-21
Getty Images