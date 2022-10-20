أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وفياريال على ملعب كامب نو.

يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إعادة الفارق إلى ثلاث نقاط مرة أخرى وتعويض الخسارة التي تعرض لها في الكلاسيكو في الجولة السابقة.

في المقابل يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ويرغب الفريق الملقب بالغواصات الصفراء في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.