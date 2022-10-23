مباشربرشلونة ضد بلباو: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد بلباو في الدوري الإسباني
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تشكيل بلباو ضد برشلونة
قرر أرنستو فالفيردي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
أوناي سيمون
يوري بيرتشيتشي - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس
ميكيل فيسجا - أوير زاراجا
أليكس برينجوير - أندير هيريرا - نيكو ويليامز
إينياكي ويليامز
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تشكيل برشلونة ضد بلباو
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جوليس كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وبلباو على ملعب كامب نو.
يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إعادة الفارق إلى ثلاث نقاط مرة أخرى والبناء على الفوز الرائع الذي حققه على فياريال في الجولة الماضية.
في المقابل يتواجد فياريال في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويرغب الفريق في مواصلة الانطلاقة الجيدة التي حققها بعد عودة أرنستو فالفيردي.