أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وفالنسيا على ملعب ميستايا.

يطمح برشلونة في لملمة جراحه الأوروبية من خلال مبارياته المحلية التي تتبقى له في هذا الموسم الذي بدأ محبطًا بالإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا، ولذلك يدرك جيدًا أن مباريات الليجا تملك أهمية مختلفة في الوقت الراهن بالنسبة له.

برشلونة الذي تفوق في الجولة الماضية على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة سيزور ملعب ميستايا لمواجهة صاحب الأرض فالنسيا الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب والذي انقاد بدوره لهزيمة مفاجئة من مايوركا 2-1 في الجولة الماضية.