مباشربرشلونة ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال
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75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، واستسلام من لاعبي برشلونة.
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67' انحصار اللعب في وسط الملعب، وتبادل التمريرات بين اللاعبين دون خطورة من الطرفين
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60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني وبايرن متقدم بهدفين دون رد
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هدف ملغي لبايرن ميونخ
54' الحكم يلغي الهدف الثالث لبايرن ميونخ لوجود تسلل على جنابري، الذي استلم تمريرة طولية من كيميتش داخل منطقة الجزاء ثم راوغ الدفاع وسددها في المرمى.
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بداية الشوط الثاني
46' والآن مع صافرة البداية وانطلاق الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد
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تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء برشلونة
43' أوووووووه الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل دي ليخت على ليفاندوفسكي، بعد العودة لتقنية الفيديو.
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جوووووووووووول الثاني لبايرن
31' جووووووووووووووووووول تشوبو موتينج، يسجل ثاني أهداف بايرن، تمريرة من جنابري وصلت إلى موتينج على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء توغل بها وسددها مباشرة في الشباك.
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27' هدوء في أحداث المباراة
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21' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين.
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15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدف دون رد
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جووووووووووول الأول لبايرن ميونخ
9' جووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة، تمريرة من وسط الملعب إلى ساديو ماني الذي انطلق بالكرة وانفرد بمرمى تير شتيجن وسدد الكرة في الشباك.
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انطلاق المباراة
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
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تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة
الخطة | 4-2-3-1
أولرايش
ألفونسو ديفيز - دي ليخت - أوباميكانو - مزراوي
كيميتش - جوريتسكا
ماني - موسيالا - جنابري
شوبو موتينج
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تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ
الخطة | 4-3-3
تير شتيجن
بالدي - كوندي - ألونسو - بيليرين
فرانك كيسيه - بوسكيتس - دي يونج
بيدري - ليفاندوفسكي - ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب سوتيفاي كامب نو.
ودع برشلونة دور المجموعات رسميًا للمرة الثانية على التوالي، وسيعمل على تقديم مباراة قوية أمام الفريق البافاري للثأر من هزيمة الدور الأول.
أما بايرن ميونخ، يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول أربع مباريات، وضمن بالفعل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.