بث مباشر: تابع مباراة برينتفورد ضد فولهام وعودة الدوري السعودي

إدريس فتوحي؛ لاعب الحزم: لم ندخل اللقاء بشكل جيد، استقبلنا هدف في أول دقيقة، وأتيحت لنا فرص لم نرجمها لأهداف.

تمكننا من العودة وسجلنا هدف، لكن ملاحظة بسيطة، كل هدف نسجله ننتظر الحكم خمس دقائق حتى يحتسبه بعد الرجوع للفيديو، هل الفيديو فقط لنا؟، صراحةً حكم قراراته كانت ظالمة لنا، لكنه ليس سبب هزيمتنا، وإن كان الهدف الرابع به خطأ لصالحنا ولم يحتسبه وأعلن صحة الهدف.

عبد العزيز ناشي؛ لاعب الحزم: تعادلنا وتقدمنا، لكن تقنية الفيديو تلغي الأهداف، والحكم يتأخر دقيقتين، وقراراته ضد الحزم، ولن نفوز بهذه الطريقة لو لعبنا للغد.