90' عررضية من ديفيز إلى ماني وتسديدة من السنغالي ولكن الكرة تمر بجوار القائم
مباشربايرن ميونخ ومانشستر سيتي : مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتأهل السيتي لنصف النهائي
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خطيررررة لبايرن ميونخ
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تبديل لمانشستر سيتي
88' خروج دي بروين ودخول كايل وولكر
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87' بطاقة صفراء للمدافع ستانيسيتش بعد عرقلة جريليش على حدود منطقة الجزاء
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طرد لمدرب بايرن ميونخ!
86' حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه توخيل بعد اعتراضه على عدم طرد لابورت، ويرسله للمدرجات
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85' بطاقة صفراء من نصيب لابورت بعد أن قام بعرقلة كومان
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فررررصة للبايرن
84' عرررضية من ألفونسو ديفيز إلى تيل الذذي يسدد الكرة قووية ولكنها تعلو المرمى
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تبديل للسيتي
83' خروج هالاند ودخول جوليان ألفاريز
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للبايرن
82' كيميش يسدد ركلة الجزاء بنجاح محرزًا هدف التعادل للبايرن
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رررركلة جزاء للبايرن
81' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو لأن عرضية ماني لمست يد أكانجي
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75' هدف ملغي للبايرن بسبب تسلل على كومان في بداية الهجمة
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تبديلين للبايرن
70' دخول مولر وتيل
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تبديل اضطراري للسيتي
67' خروج آكي للإصابة ودخول لابورت
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66' تمريرة ررائعة من موسيالا إلى موتينج الذي يسدد الكرة ولكن إيدرسون يمسك بها
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تبديلين لبايرن ميونخ
63' دخول كلا من ماني وألفونسو ديفيز
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للسيتي
56' تمريرة طولية رررائعة من ستونز، هالاند يمهد الكرة برأسه لزميله دي بروين الذي ينطلق في المساحة، يمرر للنرويجي الذي ينفرد بالمرمى بعد تعثر أوباميكانو أمامه، ويسدد الكرة في المرمى
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55' عررررضية خطيرة من كومان ولكن إيدرسون يتصدى لها
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خطيرررررررررة للسيتي
55' مرتدة للسماوي، جريليتش يمرر الكرة ويضع هالاند أمام المرمى ولكن النرويجي يسدد الكرة سهلة في يد سومير
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53' بطاقة صفراء لمدافع السيتي آكي بعد تدخل قوي على بافارد
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48' عرررضية من موسيالا ولكن دفاع السيتي يشتت الكرة لركنية