56' تمريرة طولية رررائعة من ستونز، هالاند يمهد الكرة برأسه لزميله دي بروين الذي ينطلق في المساحة، يمرر للنرويجي الذي ينفرد بالمرمى بعد تعثر أوباميكانو أمامه، ويسدد الكرة في المرمى