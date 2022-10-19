أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين إلتشي وريال مدريد على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

ريال مدريد يتصدر الترتيب بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يسخر في الليجا حتى الآن، ولم يفقد سوى نقطتين بالتعادل ضد أوساسونا.

أما إلتشي فيتواجد في المركز الأخير ولم يعرف طعم الانتصار في أي مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن.