أكد ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، استمرار ميلان شكرينيار مع إنتر لنهاية الموسم ورحيله إلى باريس سان جيرمان بالمجان.
ولن يغادر المدافع في يناير، إذ لم يتوصل النيراتزوري لاتفاق مع فريق العاصمة الفرنسية.
أكد ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، استمرار ميلان شكرينيار مع إنتر لنهاية الموسم ورحيله إلى باريس سان جيرمان بالمجان.
ولن يغادر المدافع في يناير، إذ لم يتوصل النيراتزوري لاتفاق مع فريق العاصمة الفرنسية.
Official, confirmed. Jorginho signs as new Arsenal midfielder on £10m plus £2m add ons deal from Chelsea. ⚪️🔴✅ #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/mTTpp8Nhcm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
Bienvenue @HazardThorgan8 🇧🇪#AnnounceThorgan pic.twitter.com/huPdFSQQHK— PSV (@PSV) January 31, 2023
ذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مفاوضات برشلونة للتعاقد مع سفيان أمرابط توقفت.
وأوضحت الصحيفة أنّ رغبة اللاعب في الرحيل عن فيورنتينا لكن النادي الإيطالي لم يوافق على العرض المقدم من البلوجرانا.
وكان عرض برشلونة الحصول على اللاعب معارًا مقابل 3 ملايين يورو مع خيار الشراء في الصيف مقابل 37 مليون يورو.
ماتادور إسباني في كتيبة الجيالوروسي 🐺🇪🇸#روما | @diego_2llorente pic.twitter.com/ckK8R1DGjh— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 31, 2023
علم جول أنّ برشلونة لم يستسلم في مسألة التعاقد مع جوليان أراوخو، الظهير الأيمن لفريق لوس أنجلوس جالاكسي.
وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض وصل إلى 3 ملايين يورو، لكن تم رفضه، ليستعد لتقديم عرض جديد وقيمته 6 ملايين يورو.
👋 🇵🇹 pic.twitter.com/q5UdxeWgCc— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 31, 2023
بحسب فابريتسيو رومانو فالصفقة تمام بالفعل.
Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared 🚨⚪️🔴 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.
First contact revealed yesterday night — medical booked.
Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw
أكد فابريتسيو رومانو أن آرسنال قد حسم ضم الجناح ماركينيوس من صفوف نوريتش سيتي بالفعل، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
أكد موقع "ريليفو" أن صفقة انضمام البرازيلي مالكوم إلى صفوف باريس سان جيرمان قد انهارت في الساعات الأخيرة بعد فشل النادي الفرنسي في الاتفاق مع زينيت.
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليدز يونايتد قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب نيكولو زانيولو من صفوف روما، لكن الأزمة أنه عرض إعارة مع إلزامية الشراء بينما يريد روما بيع اللاعب نهائيًا.
أكدت شبكة "سكاي"، أن الإسباني إيسكو قد أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق هيرتا برلين بعقد حتى 2024 بخيار تمديد لمدة عام.
أكد موقع "90min" أن نادي آرسنال قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب يوري تيليمانس من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.
ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي بنفيكا لا يزال يماطل في الموافقة على بيع لاعبه إنزو فيرنانديز لصالح تشيلسي الإنجليزي بالرغم من تقديم الأخير لعرض قيمته 120 مليون يورو.