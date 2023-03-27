ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو أن الثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يسعون جميعًا لضم مانو كونيه لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي يقدره ناديه بحوالي 50 مليون يورو.
مباشرأخبار الانتقالات | حسم عودة ديست إلى برشلونة وصراع إنجليزي على نجم جلادباخ
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تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في صراع على لاعب مونشنجلادباخ
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إلكاي جوندوان يريد الرحيل لبرشلونة
أكدت صحيفة "سبورت" أن اللاعب إلكاي جوندوان يسعى للرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي بحلول نهاية الموسم الجاري لينضم لصفوف برشلونة.
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ديست سيعود إلى برشلونة في الصيف
كشف فابريتسيو رومانو الصحفي الشهير أن نادي برشلونة قد يضطر للتعامل مع عودة مؤكدة لسيرجينيو ديست في الصيف المقبل في ظل عدم وجود رغبة لدى ميلان لتفعيل بند الشراء في يونيو.
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تشيلسي يريد حارس مانشستر يونايتد
أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أن نادي تشيلسي مهتم بضم اللاعب دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد الذي يسعى للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
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جفارديول يرد على أنباء الانتقال إلى ريال مدريد
رد اللاعب يوشكو جفارديول على الأخبار التي ربطته بالانتقال عن ناديه في الصيف القادم في ظل ربطه بريال مدريد عدة مرات.
وقال جفارديول: "النادي غير مهتم ببيعي في الصيف، لذلك لا يوجد منطق من الحديث عن ذلك الأمر".