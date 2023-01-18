أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، رفض حضور التدريبات لرغبته في الرحيل عن النادي.
وأشارت إلى أنّ الهولندي يضغط على الإدارة الكتالونية لمغادرة النادي واللعب لصالح أتلتيكو مدريد.
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، رفض حضور التدريبات لرغبته في الرحيل عن النادي.
وأشارت إلى أنّ الهولندي يضغط على الإدارة الكتالونية لمغادرة النادي واللعب لصالح أتلتيكو مدريد.
أكدت صحيفة "ذا أثليتك" أنّ ريال مدريد لا يزال يطمع في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وأوضحت أنّ ريال مدريد لم يتوقف عن مراقبة وضعية اللاعب لإقناعه باللعب لصالح الملكي.
كشفت صحيفة " Evening Standard " البريطانية عن ترحيب توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.
وأشارت إلى أن الألماني قد يعود مرة أخرى للعاصمة الإنجليزية لندن عن طريق توتنهام، في حالة إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي بعد سلسلة النتائج المحبطة التي يعاني منها فريقه في الأسابيع الأخيرة.
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن نادي مانشستر سيتي دخل في محادثات مكثفة من أجل إقناع جوليان ألفاريز بالتوقيع على عقد جديد.
وأوضحت أن بيب جوارديولا مدرب سيتي يريد الحفاظ على الأرجنتيني الحاصل على كأس العالم مع منتخب بلاده لفترة أطول بعد مستوياته الجيدة مع الفريق.
وعلى الرغم من امتداد عقد ألفاريز مع سيتي حتى 2027 إلى أن النادي الإنجليزي يريد تمديده لفترة أطول.
قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن برشلونة يريد التعاقد مع إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي بعد نهاية عقده في الصيف القادم.
وأشارت إلى أن نجولو كانتي نجم تشيلسي كان الهدف الرئيسي للمدرب تشافي هيرنانديز، لكن قرار الفرنسي بالتجديد دفع مدرب برشلونة للتفكير في نظيره الألماني.
نفى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إمكانية رحيل رودريجو دي بول عن صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الحالي.
وقال المدرب الأرجنتيني:"لم يطلب أي لاعب الرحيل عن الفريق، لدينا العديد من اللاعبين المهمين ومن الطبيعي خروج الأنباء حول رحيلهم".
وأضاف:"يمكنني التأكيد على أن دي بول سيلعب معنا المباراة القادمة دون أي مشاكل".
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن نادي وست هام يحاول التعاقد مع هاري ماجواير من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.
ومن المتوقع أن يوافق المدرب إريك تين هاج على هذه الخطوة، بسبب خروج قائد الفريق من حساباته الفترة الأخيرة.
خسر ستيفن جيرارد المدرب السابق لأستون فيلا، فرصة الانتقال للعمل كمدرب للمنتخب البولندي خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك بسبب إصرار الاتحاد البولندي على التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة دولية في تدريب المنتخبات، وهو ما ينقص جيرارد بشكل واضح.
يحاول نادي ميلان الإيطالي الضغط بقوة من أجل تجديد عقد الجناح البرتغالي رافاييل لياو من أجل البقاء مع الفريق لفترة أطول.
وأشار الصحفي "فابريتسيو رومانو" إلى دخول إدارة النادي في محادثات مكثفة مع اللاعب لإقناعه بالتجديد براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو.
AC Milan are pushing to get Rafa Leão's new contract done and sealed as soon as possible - new round of talks expected in the next days with player's laywer in Milano. 🔴⚫️🇵🇹 #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2023
Milan are now offering more than €7m net salary per season, add-ons included. pic.twitter.com/V3PJx0rm9s
كشف موقع "توتوسبورت" الإيطالي، عن اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع خوان كوادرادو جناح نادي يوفنتوس الإيطالي.
ويشير التقرير إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نصح ناديه الجديد بالاستعانة بزميله السابق في السيدة العجوز.
قال موقع "The Athletic" إن نادي نوتنجهام فورست يريد التعاقد مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.
وتأتي هذه الخطوة بسبب الإصابة التي يعاني منها الحارس الأساسي دين هندرسون، بوجود منافسة على الحارس الكوستاريكي مع بورنموث الذي يريد الحصول على خدماته أيضًا.