يقترب إيسكو من الانضمام إلى صفوف أونيون برلين الألماني بصورة مجانية بعد فسخ عقده مع إشبيلية.
اللاعب الإسباني سوف يوقع عقدًا حتى 2024 وسوف يخضع للكشف الطبي غدًا، الثلاثاء.
يقترب إيسكو من الانضمام إلى صفوف أونيون برلين الألماني بصورة مجانية بعد فسخ عقده مع إشبيلية.
اللاعب الإسباني سوف يوقع عقدًا حتى 2024 وسوف يخضع للكشف الطبي غدًا، الثلاثاء.
❗️❗️❗️XXL EXCLUSIVE News #Isco: DONE DEAL! He will join @fcunion as revealed. Been told he will sign a contract until 2024 + 1. Medical tomorrow! It’s unbelievable but true: Isco will join UNION! @Sky_Marc @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/PCxB5fqyaQ— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2023
بحسب "لاجازيتا"، فإنّ أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، سوف يرحل بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت أنّ اللاعب لن يجدد عقده وهو ما يفتح باب انضمامه إلى الدوري السعودي الموسم القادم.
أكدت صحيفة "الناسيونال" أنّ ليفربول يرغب في التعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي قبل غلق سوق الانتقالات.
وأوضحت أنّ يورجن كلوب يود جلب لاعب وسط ولكن يبحث عن لاعب بالمجان.
ذكرت "سكاي" بنسختها الألمانية أن جواو كانسيلو على أعتاب الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ في الساعات المقبلة.
وقالت التقارير إن البرتغالي سينضم للبافاري بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء عقب خروجه من حسابات بيب جوارديولا، مدرب سيتي.
بحسب "ديلي ميل"، تقدم إنتر في الساعات الماضية بعرض لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع هاري ماجواير.
ويعرض إنتر استعارة اللاعب من أجل تعويض رحيل ميلان شكرينيار الوشيك إلى بي إس جي، ولكن بحسب التقرير يفضل الدولي الإنجليزي الانتظار للصيف وعدم المغادرة الآن.
رفع آرسنال عرضه لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون إلى قرابة 85 مليون يورو، ولكن الأخير رفض.
وقال "فابريزيو رومانو" الذي نقل التفاصيل إن المدفعجية قد يتقدمون بعرض جديد في الساعات المقبلة سيجعل اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.
عقب التعادل السلبي مع ريال سوسييداد، أوضح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي موقف ناديه من انتقالات يناير.
وأكد الإيطالي للإعلام أن ناديه لن يتحرك لضم أو بيع لاعبين في الأيام والساعات المقبلة رغم المطالبات من الجماهير بالعكس.
قالت "ليكيب" أن ميلان شكرينيار يضغط على إنتر وباريس سان جيرمان من أجل الرحيل مباشرة لصفوف الأخير.
وعرض بي إس جي 10 ملايين يورو لضم اللاعب، ولكن إنتر يطلب 10 ملايين من أجل رحيله في يناير.
كشفت تياجو بينتو، المدير الرياضي لروما، على هامش لقاء ناديه ضد نابولي تفاصيل موقف نيكولو زانيولو الحالي.
وقال بينتو إن روما وافق على عرض بورنموث لضم اللاعب، ولكن الأخير قام برفض الانتقال لصفوف النادي الإنجليزي.
أكدت "ديلي ميل" التقارير المنتشرة بخصوص خروج بريان خيل من صفوف توتنهام نحو إشبيلية.
الجناح الإسباني سيرحل بصيغة الإعارة الجافة لمدة ستة شهور نحو الفريق الإسباني بحسب التقارير.
أصبح عبد الحميد صابيري على أعتاب أن يصبح لاعباً في صفوف فيورنتينا بحسب "كورييري".
وسينتقل الدولي المغربي بعد رفع الفيولا عرضه لضم اللاعب إلى أربعة ملايين يورو في انتقالات يناير.