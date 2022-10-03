أشارت "فوتبول إسبانيا" إلى محاولات من إشبيلية وفالنسيا للتعاقد مع مارسيال من مانشستر يونايتد.

وكان مارسيال قد سبق ولعب لصالح إشبيلية، إلا أنّ تين هاج يعتمد عليه بصورة أساسية.