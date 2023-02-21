أكدت صحيفة "ليكيب"، أن ليونيل ميسي لا يميل نحو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما تواصل معه إنتر ميامي بشكل أكثر جدية مؤخرًا.
مباشرأخبار الانتقالات | نيمار يرفض الرحيل ونجم برشلونة الشاب يحسم مصيره!
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ميسي لا يريد التجديد!
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مودريتش: استحق الاستمرار في ريال مدريد
قال مودريتش في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا: "بكل تأكيد أريد الاستمرار، أنا استحق ذلك لأنني لوكا مودريتش".
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فاتي يرفض الرحيل عن برشلونة
أعرب أنسو فاتي عن رفضه لفكرة الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة، وقال في تصريحات نقلها فابريتسيو رومانو: "لدي عقد حتى 2027 وسأبقى هنا لسنوات بعد ذلك".
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نيمار لن يغادر باريس سان جيرمان
أكدت صحيفة "ليكيب" أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يترك فريقه باريس سان جيرمان قبل نهاية عقد الجاري بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، أي لن يرحل قبل 2027.
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باريس سان جيرمان يريد استعادة توخيل
ذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" أن نادي باريس سان جيرمان يفكر بشكل جدي في إعادة المدرب توماس توخيل من جديد لتدريبه بعد النتائج الأخيرة لكريستوف جالتييه.
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ليدز يريد نجم برشلونة الشاب
أكدت شبكة "ESPN" أن نادي ليدز يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب إلياس أخوماش من صفوف برشلونة بشكل مجاني، بعد ظهور أنباء عن عدم قدرة النادي الكتالوني تجديد عقد اللاعب.