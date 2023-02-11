أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد وضع مبلغاً يتخطى 100 مليون يورو من أجل تعزيز مركز رأس الحربة الموسم المقبل.
وقال التقرير إن إدارة يونايتد تفاضل بين الثنائي هاري كين من توتنهام أو فيكتور أوسيمين، هداف الدوري الإيطالي ونابولي الحالي.
أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد وضع مبلغاً يتخطى 100 مليون يورو من أجل تعزيز مركز رأس الحربة الموسم المقبل.
وقال التقرير إن إدارة يونايتد تفاضل بين الثنائي هاري كين من توتنهام أو فيكتور أوسيمين، هداف الدوري الإيطالي ونابولي الحالي.
كشفت "Northern Echo" عن وجود صراع بين نيوكاسل ومانشستر سيتي على خدمات صانع ألعاب ليستر جيمس ماديسون.
وتم ربط اللاعب أيضاً بتوتنهام وآرسنال مؤخراً، وكان قريباً من الرحيل الصيف الماضي ولكن ليستر تمسك بخدمات نجمه الدولي الإنجليزي.
كشفت "موندو" عن وجود عرض من قبل جورج مينديش، وكيل الأعمال الشهير، على برشلونة لضم وكيله روبن نيفيش.
وينتهي عقد نيفيش مع وولفرهامبتون في 2024، ولكن الجريدة المقربة من برشلونة قالت إن مدرب الفريق تشافي يفضل ضم مارتين زوبميندي من ريال سوسييداد بنفس المركز.
قالت "موندو" إن قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يفضل الاستمرار وتمديد عقده رفقة النادي الكتالوني في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أن اللاعب المخضرم يتطلع لمعرفة عرض النادي من أجل الاستمرار في صفوفه من عدمه لحسم قراره النهائي.
كشف موقع "فيكاخيس" الإسباني أن باريس سان جيرمان قد يتحرك للتعاقد مع بيب جوارديولا إذا قرر ترك مانشستر سيتي.
وأفاد التقرير بأن العقوبات الأخيرة بحق سيتي المتوقعة عقب تحقيقات رابطة الدوري قد تكون السبب في رحيل المدرب الإسباني.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر قرر بيع مدافعه الهولندي دينزل دومفريس الصيف المقبل، وبالتالي سيبحث عن تدعيم ليمين دفاعه.
وذكر التقرير أن النيراتزوري قد يتحرك لضم نصير مزراوي من صفوف بايرن ميونخ حال باع الهولندي لأحد الأندية الإنجليزية المهتمة.