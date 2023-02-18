في تغير بموقفه، قال موقع "90min" إن ليدز قد أخبر مدربه المؤقت مايكل سكوبالا بأنه قد يستمر في القيادة الفنية حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير مؤخراً أن ليدز في مفاوضات مع عدة مدربين مثل مارسيلو جاياردو وألفريد شرودر من أجل خلافة جيسي مارش.