كشف نجم بورتو السابق، كارلوس ألبرتو، في تصريحات صحفية أنّه تلقى معلومات تؤكد اقتراب جوزيه مورينيو من تدريب منتخب البرازيل.

وأوضح أنّ المدرب البرتغالي قد يغادر الدوري الإيطالي قريبًا.

جدير بالذكر أنّ تيتي قرر الرحيل عن تدريب البرازيل، كما رفض زين الدين زيدان قيادة السيليساو.