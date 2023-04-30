مباشرأخبار الانتقالات | مدرب باريس سان جيرمان الجديد وبديل هاري كين في بايرن ميونخ

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Harry Kane Tottenham Manchester United 2022-23Getty
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    آرسنال مهتم بماونت

    قالت "ديلي ميل" إن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بنجم تشيلسي ميسون ماونت في ظل رفضه تمديد عقده مع البلوز.

    وبحسب "فوتبول إنسايدر"، انسحب نيوكاسل ومانشستر سيتي من الصراع على الدولي الإنجليزي في الساعات الماضية.

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    واتكينز مطلوب في بايرن

    كشفت "ميرور" عن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بالتعاقد مع أولي واتكينز عقب تألقه الكبير هذا الموسم مع أستون فيلا.

    وقال التقرير إن البافاري يضع المهاجم الإنجليزي كبديل لمواطنه هاري كين الذي يعتبر الهدف الأول لدعم الخط الأمامي الموسم المقبل.

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    لياو يوافق على عرض ميلان

    بحسب "لاجازيتا"، وافق أخيراً رافائيل لياو على العرض المقدم من قبل ميلان لتمديد عقده مع النادي الإيطالي.

    وينتهي عقد البرتغالي في 2024 ولكن يحاول ميلان تفادي خسارته مجاناً، أو الاضطرار لبيعه الصيف المقبل لتفادي الاحتمالية.

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    بيدرو ينتقل إلى برايتون

    أكد مدرب واتفورد كريس وايلدر أن استبعاد اللاعب من لقاء الفريق الأخير كان بسبب الأسبوع الأخير الغريب الذي عاشه.

    وكشفت التقارير أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله المرتقب لصفوف برايتون في الصيف مقابل مبلغ يزيد عن 25 مليون يورو بحسب "سكاي".

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    تيمبر يغادر أياكس

    كشف يوليان تيمبر، مدافع أياكس، مع تيليجراف، عن أن الصيف المقبل قد يكون مهماً فيما يخص مستقبله.

    وكشف اللاعب أنه كان على أعتاب الرحيل الصيف الماضي ولكن اتفق مع ناديه على البقاء لعام إضافي.

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    موتا يرفض الرحيل عن بولونيا

    بعد التقارير التي ربطته بتولي تدريب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، رد مدرب بولونيا تياجو موتا على الأمر في المؤتمر الصحفي للقاء يوفنتوس المقبل بالدوري.

    وقال البرازيلي الإيطالي إن تركيزه في الوقت الحالي منصب على المباراة المقبلة، وأن الوقت ليس ملائماً لمناقشة مستقبله أو خطوته القادمة.