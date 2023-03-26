كشف "فابريتسيو رومانو" وعدة مصادر أن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بالنجم البلجيكي الشاب روميو لافيا.
لاعب ساوثامبتون يحظى بمتابعة عديد الأندية في إنجلترا وأبرزها ليفربول وثنائي مانشستر بحسب "إكريم كونور".
كشف "فابريتسيو رومانو" وعدة مصادر أن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بالنجم البلجيكي الشاب روميو لافيا.
لاعب ساوثامبتون يحظى بمتابعة عديد الأندية في إنجلترا وأبرزها ليفربول وثنائي مانشستر بحسب "إكريم كونور".
كشف "إكريم كونور" عن نية ميلان الدخول في سباق التعاقد مع لاعبه السابق بيير إيمريك أوباميانج الصيف المقبل.
احتمالية فسخ عقد الجابوني مع تشيلسي تجعله هدفاً لبرشلونة وإنتر بحسب التقارير في إسبانيا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.
فجرت "ديلي ستار" مفاجأة بالحديث عن احتمالية عودة كالفن فيليبس لصفوف ليدز من جديد الصيف المقبل.
ويعاني متوسط الميدان من قلة المشاركات مع فريق بيب جوارديولا في ظل تعاقب الإصابات وابتعاده عن مستواه.
قالت "ديلي ستار" إن مانشستر يونايتد كان مهتماً بمهاجم فولهام أليكساندر ميتروفيتش قبل طرده في لقاء الفريقين في "أولد ترافورد" بكأس الاتحاد.
وفي سياق متصل، أوضحت "Ekstra Bladet" أن يونايتد يراقب مهاجم أتالانتا الشاب راسموس هويلند الذي تم ربطه أيضاً بريال مدريد، بالإضافة إلى إيفان فرجسون، موهبة برايتون، بحسب "فوتبول إنسايدر".
أوضح نيكولو زانيولو في حديثه مع "لاجازيتا" أنه لا ينوي الاستمرار مع جلطة سراي لمدة خمسة أعوام مقبلة.
وقال الإيطالي إن الانتقال إلى جلطة سراي حدث على الرغم من وجود عرض من فنربخشه، وآخر من بورنموث.
ناقش كيم مين جاي، مدافع نابولي، مستقبله مع الفريق في تصريحات للإعلام عقب ودية بلاده كوريا الجنوبية مع كولومبيا.
وقال قلب الدفاع إن الحديث عن سوق الانتقالات لا يهمه كثيراً لأن معظم ما يذكر ليس صحيحاً، وأن تركيزه حالياً على الفريق ودوري الأبطال وليس هذه الإشاعات.
وارتبط مين جاي مؤخراً بعرض من مانشستر يونايتد بحسب التقارير التي قالت إن الأخير مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الكوري.
ذكرت "صن" أن مانشستر سيتي مستعد للتفاوض مع نجمه إرلينج هالاند ورفع راتبه بعد عودة شائعات ريال مدريد.
وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن سيتي مستعد لرفع راتب النرويجي ليبلغ نصف مليون جنيه استرليني أسبوعياً.